La tragedia de Miguel Torrén: cuatro de sus hermanos fueron asesinados en Rosario

El defensor de Argentinos Junios perdió a cuatro hermanos en los últimos 13 años, todos en episodios violentos.

La tragedia volvió a golpear a Miguel Torrén. El defensor de Argentinos Juniors despidió este fin de semana a su hermano José Sixto “Coqui” Torrén quien fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, en Rosario. El crimen significó el cuarto homicidio de un miembro de la familia del futbolista durante los últimos 13 años.

“Hoy me toca despedir a mi gran hermano… Todos desearían tener un hermano que dé la vida por uno y él así era, de chico me cuidaba y de grande también”, escribió Miguel en una publicación realizada a través de una historia de Instagram junto a una foto abrazando a su hermano mayor.

“Coqui” Torrén, de 42 años, es cuarto hermano del jugador que muere en circunstancias violentas en la ciudad santafesina en los últimos 13 años.

Miguel Torrén junto a su hermano José Sixto “Coqui” Torrén.

El primero de los hechos ocurrió el 24 de abril de 2010 cuando Walter Torrén, de 32 años, fue asesinado de un tiro por la espalda en una cancha de fútbol barrial ubicada en Qompi y Aborígenes Argentinos, zona oeste de Rosario. Allí, en medio de una pelea con un hombre, intervino un tercero que le efectuó un disparo en el omóplato.

Gabriel Francisco Torrén fue hallado sin vida el 21 de mayo de 2020 en Rolla al 4000, también en la zona Oeste, a tres cuadras del lugar donde asesinaron a Walter. Tenía 36 años.

Su muerte se produjo luego de una pelea en el marco de un conflicto por una casa. Sin embargo, la autopsia indicó que las lesiones en el cuerpo no le habrían provocado el descenso, por lo que no se descartó que haya sido producido por patologías preexistentes.

El 25 de agosto de este 2021, Luis Anacleto Torrén, de 43 años, también fue baleado por dos hombres que se trasladaban en una moto. El hombre recibió varios impactos de arma de fuego en el tórax y en el abdomen. Estuvo 12 días internado en el Hecha y murió el 6 de septiembre de ese año.

Miguel Torrén junto a su hermano Luis.

Este sábado por la noche, cerca de las 21.30, «Coqui” Torrén fue asesinado a balazos en la puerta de su casa ubicada en un barrio de la zona sudoeste de la ciudad de Rosario.

El hombre de 42 años se encontraba en su vivienda en la calle 27 de Febrero al 7700, del barrio Godoy, cuando llegaron al menos cuatro personas en dos motos y lo llamaron por su nombre.

“Coqui” Torrén salió de su domicilio y fue asesinado a balazos por los atacantes, que luego se dieron a la fuga. El hermano de Miguel Torrén murió en el lugar, donde los investigadores hallaron cinco vainas encamisadas y otras tres servidas.

El crimen del hombre de 42 años es investigado por el fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos de turno, Patricio Saldutti, quien ordenó al Gabinete Criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que realice el relevamiento de la zona del hecho, croquis, pericias fotográficas, toma de testimonios a familiares, vecinos y personas que puedan aportar datos de interés a la investigación, y levantamiento de rastros.

Por su parte, la Brigada de Homicidios de la AIC realiza tareas para determinar la identidad de los agresores y la motivación del ataque.

Miguel Torrén habló sobre el drama familiar

Tras la muerte de su hermano Gabriel, poco después falleció el padre del futbolista por un problema de salud. No fue sino hasta después del asesinato de Luis, en agosto de 2021, que el futbolista Miguel Torrén habló sobre el drama de su familia.

En una entrevista con el diario Olé, el defensor de Argentinos Junios contó que su madre había muerto trágicamente cuando era él era un bebé.

“Nosotros tuvimos una infancia muy difícil, cuando tenía dos meses a mi mamá le agarró corriente con un ventilador de piso y falleció”, contó en ese entonces.

“Mi viejo nos tuvo que criar a los seis. Se rompía el lomo laburando. Después cada uno va creciendo, elige cómo vivir, qué quiere hacer de su vida y de su futuro”, había expresado Miguel, quien es el menor de los hermanos.

“Gracias a Dios, a mí se me cruzó una familia muy buena que me ayudó a salir de la situación difícil que estaba pasando, el fútbol me ayudó a salir de un barrio complicado, allá en Rosario está cada vez más complicado. Pude progresar, armar mi propia familia, con mi señora y mis tres hijos, y tengo que mostrarles que son obstáculos, que no se los deseo a nadie, pero que pueden llegar a pasar por situaciones similares y hay que aferrarse a la familia y sacar fuerzas de donde sea”, había dicho al respecto.