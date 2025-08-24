La tragedia de Emily in Paris: murió el asistente de dirección Diego Borella en pleno rodaje de la nueva temporada

Diego Borella, el asistente de dirección de la exitosa serie de Netflix Emily en Paris, murió en pleno rodaje delante de sus compañeros de producción.

La actriz Lily Collins en el rodaje de la Temporada 5 de «Emily in Paris». Foto Reuters

El hombre de 47 años estaba preparando la última escena de la quinta temporada ambientada en la ciudad de Venecia cuando se descompensó.

De acuerdo con medios locales, Borella se desplomó frente al equipo técnico en el Hotel Danieli alrededor de las 7 de la tarde del pasado jueves, pero la noticia recién se conoció este sábado. A pesar de la rápida llegada de los servicios médicos, nada se pudo hacer para salvarlo.

El servicio de salud local de Venecia informó: “Nuestra ambulancia llegó a las 18.42 (del jueves por la tarde). Los médicos hicieron intentos de reanimarlo. Pero al final todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Alrededor de las 19.30 fue declarado fallecido”.

Uno de los primeros afiches de «Emily en París», la serie con Lilly Collins en Netflix.

Un portavoz de Paramount Television Studios confirmó la noticia con un comunicado: “Estamos profundamente tristes por la repentina partida de un miembro de la familia de producción de Emily in Paris. Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos del individuo en este momento increíblemente difícil”.

En señal de duelo, al día siguiente no hubo ninguna filmación.

Diego Borella era oriundo de Venecia y tenía mucha experiencia en el cine y la televisión. Se formó en Roma, Londres y Nueva York, y trabajó no solo en la producción audiovisual, sino también en artes visuales y literatura.

En los últimos años se había dedicado a la escritura de poesía, cuentos de hadas e historias infantiles, un giro creativo que complementaba su experiencia en cine y TV. Para Emily in Paris fue contratado dentro del equipo italiano local como tercer asistente de dirección.

Emily en Venecia

La nueva temporada de Emily in Paris se está filmando en Roma y Venecia. Tiene programado su estreno en Netflix el 18 de diciembre de 2025.

Video

Netflix estrena la segunda parte de la comedia protagonizada por Lily Collins.

La comedia romántica protagonizada por Lily Collins fue creada en 2020 por Darren Star, el mismo de series como Beverly Hills, 90210, Melrose Place y Sex and the City. Su personaje es Emily Cooper, una ejecutiva de marketing estadounidense que se muda a París para trabajar en una agencia francesa y sufre los cambios de costumbres mientras comenta todo en sus redes sociales.

En esta nueva entrega, la historia da un giro con Emily trasladándose a Italia, donde se rodaron escenas en Roma y Venecia.

Netflix publicó la semana pasada las primeras imágenes y la fecha de estreno de la quinta temporada de Emily en París, mientras la producción ya estaba en marcha en varias partes de Europa. El rodaje comenzó en Roma en mayo, regresó a París en junio y estuvo en Venecia desde agosto.