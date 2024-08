La Tierra gira cada vez más lento, aseguran científicos en un nuevo estudio

Los investigadores señalan que nuestro planeta lleva “varios millones de años” en desaceleración. ¿Cuáles son las consecuencias de la ralentización?

Para arribar a las conclusiones, los especialistas analizaron sedimentos de 650 millones de años de antigüedad.

Un equipo internacional de geocientíficos publicó un estudio con una conclusión relevante: la rotación de la Tierra se ralentiza y ese proceso viene ocurriendo hace “varios millones de años”.

Los especialistas encontraron que la desaceleración sigue un patrón de escalera, con dos períodos de estabilidad destacados, uno determinado por la diversificación de la vida en la Tierra y, el otro, por un proceso de extinción masiva.

La Tierra gira cada vez más lento: los detalles del estudio

De acuerdo a la publicación Phys.org, investigaciones previas demostraron que el giro de nuestro planeta disminuye en velocidad examinando la disipación de las mareas. Sin embargo, los autores del presente estudio explicaron que esos registros no son consistentes. En ese marco, para arribar a las mencionadas conclusiones, analizaron muestras de sedimentos de 650 millones de años de antigüedad.

¿A qué se debe la desaceleración de la Tierra?

Con ocho conjuntos de datos geológicos recopilados durante varias décadas, los científicos consiguieron acceso a datos geográficos históricos y de la evolución rotacional de la Tierra. Siguiendo a la fuente, las evidencias demuestran que la desaceleración no fue suave ni plenamente gradual. En cambio, notaron que nuestro planeta experimentó períodos de ralentizaciones seguidos de otros de estabilidad; de allí el mencionado “patrón escalonado”.

Uno de los lapsos sin variaciones notables coincidió con la explosión cámbrica, que derivó en un aumento masivo y repentino de la diversidad de vida silvestre en la Tierra. El otro, ocurrió durante “la gran mortandad”, la extinción masiva más grande que se haya registrado en este planeta. Ésta se produjo al final del período Pérmico y fue escenario para la desaparición de aproximadamente el 96% de las especies marinas y el 70% de las especies terrestres.

Con excepción de la era contemporánea en la que los humanos han alterado el medioambiente, los datos del estudio apuntaron que la desaceleración se debió a la disipación de mareas, de energía orbital y rotacional en forma de calor en la superficie de la Tierra.

La Tierra y la Luna se alejan

En el estudio que se publicó en Proceedings of the National Academy of Sciences, los geocientíficos también observaron que durante el período analizado la Luna se alejó unos 20.000 kilómetros de la Tierra. Además, que los días en nuestro planeta fueron cerca de 2,2 horas más largos.