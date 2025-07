La teoría de Moria Casán sobre Pampita Ardohain y sus relaciones amorosas: «Infumable»

Tras conocerse la separación de Carolina «Pampita» Ardohain y Martín Pepa, Moria Casán lanzó una fuerte teoría respecto a las relaciones amorosas de la modelo.

Cabe recordar que la pampeana estuvo casada menos de cinco años con Roberto García Moritán y, a pocos meses de divorciarse del dirigente político, comenzó un vínculo sentimental con el polista.

Ahora, luego de que trascendiera que ese noviazgo entre Carolina y Martín había llegado a su fin luego de ocho meses, Moria dio su opinión al respecto.

A través de una comunicación telefónica con Sálvese quien pueda (América TV), «La One» liquidó a Pampita y la tildó de «aburrida».

«Con esa sonrisa de dulce de batata», agregó sobre su compañera de jurado en El Bailando durante muchos años.

Al analizar los motivos por los que Ardohain se separó a menos de un año de haber comenzado su relación, la protagonista de Cuestión de Género teorizó: «No me cabe la menor duda de que la dejaran por infumable. Bah, no sé si es infumable, pero tiene brotes. Es inesperada en sus reacciones».

En ese sentido, criticó la manera de expresarse de la modelo: «No le entiendo cuando habla. Arrastran las eses, no sé si de paquetas o de tilingas. Habla como riéndose, como histérica».

Pampita se separó de Martín Pepa, tras ocho meses de relación. Fotos: Instagram.

Y comparó a Carolina con Susana Giménez: «Yo no sé si me tengo que poner audífono, pero no entiendo cómo habla la gente. A Susana tampoco la entiendo».

Moria Casán liquidó a Pampita y la comparó con Susana Giménez. Foto: Ariel Grinberg

Martín Pepa y Pampita Ardohain se habrían separado por una tercera en discordia

La información de que el polista habría dejado a la modelo por otra mujer la dio Pepe Ochoa en Sálvese quien pueda, donde se encuentra reemplazando a Yanina Latorre en la conducción.

Si bien la pampeana confirmó que está soltera desde el 9 de julio, incluso antes de volver de su viaje a Estados Unidos, Pepe sumó un dato más.

— América TV (@AmericaTV) July 21, 2025

Según el panelista de LAM (América TV), hace tiempo circulaban los rumores de que el polista estaría con una compañera de trabajo.

«Martín Pepa es parte de una empresa vinculada al polo y estaría sonseando hace tiempo con una compañera de esa empresa. Toda la empresa tiene el dato», explicaron.

Pampita y Martín Pepa de fiesta en uno de los últimos viajes de la modelo a Estados Unidos. Fotos: Instagram.

En ese sentido, revelaron que el viaje de la modelo a Estados Unidos habría desencadenado la separación: «Entonces, cuando Pampita fue para allá, él se la intentó sacar de encima y ella se habría enterado de esta forma».

Y sumaron: «Martín Pepa no está bien visto en el ambiente, es bastante fiestero. Cuando Pampita se puso con él, todos dijeron ‘¡Uh!’. Es un tipo que le gusta la joda y sabe organizar fiestas».