La tarde de terror de una familia en un parque acuático de Mar del Plata

Noelia y Hernán decidieron pasar un fin de semana en el camping El Griego y fueron a Aquopolis. Un juego sufrió un desperfecto: él sufrió un corte de 25 centímetros y ella salió volando.



son una pareja de Mar del Plata que decidió arrancar 2020 de un modo distinto: de camping. Fueron a El Griego, el conocido camping de la zona sur de Mar del Plata, y el combo les permitía cruzar para recorrer Aquopolis, el parque acuático más moderno de la ciudad. Sin embargo, no hubo disfrute: uno de los juegos de los que se tiraron sufrió un desperfecto que le provocó un corte de 25 centímetros a él y le dejó el hueso a la vista y ella salió volando del tobogán por lo que tuvo que recibir 5 puntos en la cabeza.

El hecho ocurrió el viernes de la semana pasada, pero los protagonistas lo difundieron en las últimas horas. Noelia y Hernán fueron con varios amigos al camping y ese día por la tarde fueron al parque acuático con el hijo de una pareja amiga de 11 años.

Cuando estaban por completar el juego se desprendió una parte del tobogán. Hernán sufrió un profundo corte en la pierna. Ella salió volando por el costado del juego y sufrió un corte en la cabeza. “Además tenemos hematomas por todo el cuerpo”, detalló.

La pareja fue trasladada a la enfermería de Aquopolis donde a Hernán le colocaron una remera para detener la hemorragia. “En todo momento intentaron minimizar la situación”, aclaró Noelia, que compartió toda la experiencia vivida en redes sociales.

Luego de 40 minutos, según relató Noelia, llegó la ambulancia que los trasladó hasta la clínica de Fracturas. Ella recibió cinco puntos de sutura en la cabeza y analgésicos para los golpes que había sufrido.

Hernán se llevó la peor parte: el corte de 25 centímetros le había dejado el hueso al aire, por lo que además de la sutura recibió un tratamiento con antibióticos y tuvo que permanecer internado. Si bien la habían indicado 72 horas de internación, el domingo al mediodía le dieron el alta.

“Desde el parque no se volvieron a contactar con nosotros. Les devolvieron a nuestros amigos la plata, pero ni siquiera preguntaron cómo estábamos. La plata ya me la gasté toda en el tratamiento porque mi marido no tiene obra social”, explicó Noelia, quien decidió radicar una denuncia en el destacamento Acantilados.