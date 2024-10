La Selección Argentina regresó al país y ya piensa en el encuentro con Bolivia

La Scaloneta arribó al aeropuerto de Ezeiza este viernes a las 14 y ya se encuentra en el predio de AFA, con la mente en el próximo duelo por Eliminatorias.

Luego de empatar con Venezuela, por la novena fecha de las Eliminatorias, la Selección Argentina ya está en Buenos Aires con la cabeza en Bolivia.

Tras igualar 1 a 1 ante el conjunto venezolano de local, los bicampeones de América se trasladaron a la ciudad colombiana de Barranquilla para tomar un vuelo hacia el aeropuerto de Ezeiza, donde aterrizaron este viernes cerca de las 14.

De allí se trasladaron directamente al predio de la AFA, donde el equipo de Lionel Scaloni empieza a prepararse para el partido que disputará ante Bolivia, que se ubica sexto en la tabla, el próximo martes a partir de las 21 en el estadio Monumental.

Sin lesionados, a pesar del pésimo estado del campo de juego, el conjunto nacional entrenará con normalidad el sábado, domingo y lunes, día en el que Leonel Scaloni brindará una conferencia para confirmar el equipo.

Lo que le resta disputar a la Selección Argentina en las Eliminatorias

Fecha 10: Argentina – Bolivia

15 de octubre de 2024

Árbitro: Ortega Kevin, Perú

Árbitro Asistente 1: Orue Michael, Perú

Árbitro Asistente 2: Sánchez Jesús, Perú

Cuarto Árbitro: Pérez Roberto, Perú

VAR: Haro Diego, Perú

AVAR: Bossio Jonny, Perú

Sede: Buenos Aires

Horario: 21:00

Estadio: Estadio Más Monumental

Noviembre 2024

Fecha 11: Paraguay – Argentina

Fecha 12: Argentina – Perú

Marzo 2025

Fecha 13: Uruguay – Argentina

Fecha 14: Argentina – Brasil

Junio 2025

Fecha 15: Chile – Argentina

Fecha 16: Argentina – Colombia

Septiembre 2025

Fecha 17: Argentina – Venezuela

Fecha 18: Ecuador – Argentina

Lionel Messi, feliz en su regreso: «Extraño volver a jugar en la Argentina»

Una de las buenas noticias de la Selección Argentina del empate este jueves ante Venezuela fue el regreso de Lionel Messi, que no jugaba desde la lesión en la final de la Copa América y que tras el encuentro ya empezó a palpitar la vuelta al país para la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El capitán se mostró hoy emotivo con la idea de volver a vestir la camiseta albiceleste en el partido del martes que viene como local frente a Bolivia, por lo que destacó el hecho de poder «disputar otra vez un encuentro en la Argentina».

«Se hizo larga la espera. Fue mucho tiempo afuera, me perdí muchos partidos con el club. Contento de volver, de seguir teniendo continuidad y de estar otra vez acá», expresó el mejor jugador del mundo en diálogo con TyC Sports.

Dijo Messi estar «muy feliz de poder disputar otra vez un partido en la Argentina», antes de lamentar que al plantel le estaba un largo regreso al país.

El astro rosarino venía de ser baja en la pasada doble fecha de Eliminatorias debido a la lesión en su tobillo. «Todavía no había jugado, había entrenado poco. No estaba al 100 por 100 desde lo físico, el tobillo me molestaba. Decidimos los dos que no estaba, que lo mejor era quedarme a entrenar y terminar de ponerme bien», explicó sobre su ausencia.

En tanto, Messi no dejó pasar la oportunidad para quejarse por el pésimo estado del campo de juego del Estadio Monumental Maturín. “Se hizo un partido feo, trabado. No podíamos dar dos pases seguidos. En el segundo tiempo por derecha estaba un poco mejor, pero es difícil jugar así, se juega muy poco”, sentenció.

“La cancha no ayudó para hacer lo que queríamos hacer. Tuvimos que hacer otro partido. Jugar a la segunda pelota. No arriesgar mucho porque la pelota se frenaba. Hicimos el partido que teníamos que hacer por la cancha”, concluyó el capitán.