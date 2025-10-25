La primera carta del Papa León XIV a la Argentina: defiende la industria e inaugura la conferencia de la UIA

La cita es el próximo 13 de noviembre en el Centro de Exposiciones y, en el que será un formato que abarca toda la mañana, habrá varias sorpresas. Por cierto, la Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina lleva como lema esta vez “El futuro se produce hoy, competitividad para un nuevo orden global”. La preside Martín Cabrales, que lidera en el negocio del café y otros alimentos con la empresa familiar que fundó su abuelo.

Martín Cabrales

Una de las novedades es la carta que les escribió especialmente el Papa León XIV, que es la primera que dirige a la Argentina y que, según trascendió, es un llamado a defender la industria como motor de desarrollo y empleo, algo clave en medio de la desesperanza en el sector con alta capacidad ociosa en sus plantas en medio de dificultades en el mercado interno y costos altos que le impiden una mayor salida exportadora. El eje del encuentro es ganar competitividad y apuntarán, ya pasadas las elecciones, a las tan reclamadas reformas laboral y tributaria.

Unos 1.000 industriales escucharán a los gobernadores, a economistas como Martín Redrado, las voces de diferentes rubros como el del vino que se expresará con Patricia Ortiz, de la bodega Tapiz, o del consumo a través de Luis Galli, de Newsan, que compró las marcas de Procter&Gamble. La UIA invitó especialmente al cierre a Javier Milei y al ministro Luis Caputo, pero en estas semanas agitadas de campaña no tuvo confirmación alguna. Como la intención es marcar agenda, se reserva en uno de los paneles la presencia del dueño de una de las industrias icónicas, cuyo mensaje tendría alto impacto. Aunque no estaba confirmado, se cree que esa figura sería Paolo Rocca.

Juan Cuattromo presidente Banco Provincia

Un estudio del Banco Provincia, con datos de la segunda mayor entidad del país, observa que, frente a la caída de los ingresos reales, las familias se fueron financiando con préstamos personales y con el pluriempleo como añadir recursos vía Uber. De acuerdo con sus cálculos, uno de cada tres adultos adeuda más de $ 200.000 promedio y el stock de deuda va de 2 a 4,7 salarios. Aunque la cifra es baja si se considera el nivel de deuda de las familias en países como Chile, se resalta que por la inestabiliidad histórica de Argentina aquí es alta y explica la mora elevada en un sistema financiero sólido.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut

Al margen de cómo le vaya este domingo en las elecciones , el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, tiene entre sus manos el desarrollo de un proyecto de uranio que podría mejorar y mucho la economía provincial. Chubut es la segunda reserva de uranio más importante de la Argentina después de Mendoza, en un mundo que requiere este mineral por la creciente demanda de energía de la mano de la inteligencia artificial y el regreso como oferta de las centrales nucleares. El grueso del uranio que es parte del ciclo de combustible que alimenta a esas centrales proviene hoy de Kazajstán, con el 45% del suministro global. Le sigue Australia con el 10%. Habría inversores de EE.UU. interesados en la explotación en Chubut.