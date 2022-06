La pelea y la ineficacia del gobierno nacional llevan al abismo al pueblo argentino

Encabezada por el presidente del partido, Gerardo Morales, se celebró una reunión de la Mesa Directiva del Comité Nacional y la Mesa Federal de la Unión Cívica Radical,de la cual surgió un contundente comunicado que advierte sobre la «disolución de la economía» argentina.



Tras un agudo análisis de la situación política, social y económica del país y, en este contexto, el rol que le cabe al radicalismo como principal componente político de Juntos por el Cambio, la conducción de la UCR activó alertas por el rumbo del país «hacia el abismo», como consecuencia directa de la «ineficacia y la pelea interna del gobierno nacional» en manos del kirchnerista Frente de Todos.



Al término del encuentro realizado en la sede partidaria de Alsina y Entre Ríos de la Ciudad de Buenos Aires, la UCR emitió el comunicado que lleva por título «La pelea y la ineficacia del gobierno nacional llevan al abismo al pueblo argentino», el cual a continuación se consigna:

Argentina está sufriendo la disolución de su economía en una crisis que se asemeja a sus peores momentos históricos:

Con un riesgo país de 2.508 puntos básicos, el dólar alcanzó valores récord y una inflación que llegó al 30 por ciento en los primeros cinco meses del año y que en junio llega al 5 por ciento.

Con una crisis energética que no reconoce antecedentes y está sumiendo a 23 provincias en la parálisis productiva por la falta de gasoil y el inicio de cortes de suministro de gas a las industrias.

Con las calles de Buenos Aires convertidas en campo de batalla de organizaciones que presionan para mantener sus privilegios y seguir haciendo negocios con la pobreza.

Con una creciente inseguridad que irradia desde el seno de la provincia de Buenos Aires al resto del país.

Con un Congreso que está siendo condenado a la parálisis por las maniobras del oficialismo.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se enfrentan en una disputa que ignora el sufrimiento de los argentinos y la realidad.

En efecto: Los máximos responsables de la conducción de la Nación viven y trabajan para lastimarse políticamente. Y profundizan la parálisis de una administración partida por esa pelea.

La seriedad del momento no admite frivolidades ni disputas que solamente contribuyen a profundizar la angustia de la gente.

Ante ese desafortunado contexto, la Unión Cívica Radical llama a la reflexión al oficialismo para que cese en su hostigamiento autoinfligido y ponga sus energías en mejorar la vida cotidiana de los argentinos: Para eso fueron votados y no pueden esconder sus responsabilidades en grietas inconducentes que solamente traen dolor e impotencia.

En el encuentro estuvieron presentes,por el Comité Nacional, su presidente Gerardo Morales, el vicepresidente 2° Martín Lousteau, la vicepresidenta 3° Ana María Canata, el secretario general Sergio Flinta y los secretarios y secretarias de la mesa ejecutiva Marcela Coli, Carlos Fascendini, Pamela Verasay, Darío Boscarol, Daniel Angelici, Vilma Chayle, Fernando Navarro y Natalia Jañez. El titular del bloque de la UCR en diputados Mario Negri y el senador Luis Naidenoff. En representación de la Franja Morada estuvo Juan Pablo Cebrelli, secretario general de la organización universitaria, por la OTR, Ariel Santurio, secretario general, y por Diversidad, Nicolás Giri.

Por el Comité Federal, estuvieron los presidentes de los partidos de los distritos

Buenos Aires, Erica Revilla (vicepresidente); Capital, Mariela Coletta; Catamarca, Francisco Monti; Chaco, Ana María Canatta; Chubut, Damián Biss; Córdoba, Marcos Carasso; Corrientes, Sergio Flinta; Entre Ríos, Jorge Monje; Formosa, Osvaldo Zárate; Jujuy, Alberto Bernis; La Pampa, Diego Marcarantonia Paredes; La Rioja, Gabriela Rodríguez; Mendoza, Sandra Astudillo; Misiones, Pablo Argañaraz;

Neuquén, Juan Peláez;

Salta, Miguel Nanni; San Juan, Horacio Tello; San Luis, Jorge Lucero; Santa Fe, Felipe Michlig; Santiago del Estero, José Manuel Cano;Tierra del Fuego, Liliana Martínez Allende; y Tucumán, Roberto Sánchez.