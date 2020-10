La nueva vida de la mamá de Zaira y Wanda Nara en Europa

Tras separarse, Nora Colosimo se dio otra oportunidad en el amor y su suerte cambió de una forma impactante. ¡No vas a creer dónde vive!

Nora Colosimo, la mamá famosa de Wanda y Zaira Nara.

Nora Colosimo es la mamá de Zaira y Wanda Nara. Se hizo popular en las redes gracias a ellas, que siempre le agradecieron el apoyo que les brindó desde chicas para que pudieran triunfar en la adultez, y poco a poco va marcando su camino y sumando seguidores. Desde que se divorció de Andrés Nara, en 2013, empezó una nueva vida y el amor volvió a golpear su puerta, y no dudó en dejarse llevar.

En una nota , Zaira habló del gran presente de Nora y sorprendió a todos, ya que el destino le dio la oportunidad de un cambio rotundo.

Primero, la modelo y conductora dio detalles de cómo se lleva con su papá tras la separación: “El vínculo no volvió a ser el mismo. Tengo con él el distanciamiento lógico de cuando una familia se rompe. Nunca me planteé por qué se expuso mediáticamente, porque entiendo que el mundo del espectáculo te puede gustar a cualquier edad. Tiene algo de tentador que te pidan una nota. No me divierte verlo en ese lugar, pero sería incoherente hacerle un reproche por algo que yo también elegí hace tiempo”.

Luego habló de Colosimo, que después de 28 años de matrimonio empezó a pensar en sí misma. “Sé que se permitió hacerse cargo de su vida cuando entendió que las nuestras ya estaban resueltas. Hoy nos hace felices verla plena, haciendo lo que le gusta, viviendo en Cerdeña y recorriendo Europa con su novio Angelo (Molinari), un productor audiovisual italiano”, expresó.

La mujer estaba de visita en la Argentina cuando comenzó la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus, por lo que quedó varada. “Es una madraza total, vino para acompañarme en los últimos días de embarazo y estar presente en el nacimiento de Viggo. Se desató la pandemia y no pudieron volver a Italia. Mis amigas se reían. Me decían: “¿Qué onda Norita? ¡Pasó de los lujos de Wanda a vivir en una casilla!”, agregó la menor de las hermanas Nara.

Durante su estadía en Buenos Aires, la madre de las mediáticas le hizo frente a la crisis económica vendiendo las famosas maquinitas de Nu Skin, que tanta polémica desataron meses atrás. “Descubrí tu mejor versión. Productos de alta tecnología para el cuidado personal”, se lee en su perfil comercial.

A fines de septiembre, Colosimo, que se armó una vida en el viejo continente cerca de su hija -la esposa de Mauro Icardi-, dio que hablar en las redes por compartir una foto que encontró en su baúl de los recuerdos. Se trata de una postal de su juventud donde aparece con sus dos nenas, y todos se sorprendieron por su increíble parecido a Wanda. ¡Están iguales!