La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 24 de agosto en El Trece

Se espera una nueva noche con los invitados más representativos e importantes de la política, de la cultura y del espectáculo, con una Mirtha Legrand más vigente que nunca.

Mirtha Legrand .

La noche de Mirtha Legrand recibirá a importantes figuras este sábado 24 de agosto, siempre desde las 22.00, en El Trece , y se espera un programa con mucha actualidad y política, con todos los escándalo que rodean al país en estos días.

Como cada fin de semana, la «Chiqui» abre la puerta de su programa para conversar sobre los temas más importantes de la actualidad, un clásico de la televisión, adaptado a los tiempos que corren y con los invitados más diversos.

La noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados

En esta oportunidad los invitados serán: Ricardo López Murphy, Daniel Santoro, Fernando Burlando, Jesica Bossi y Alicia Barrios.

El caso Loan y el escándalo alrededor de Alberto Fernández y la denuncia de género de Fabiola Yañez serán temas preponderantes de la noche de El Trece.

Fernando Burlando en la mesa de Mirtha Legrand.

El fuerte cruce de Alfredo Casero y Baby Etchecopar

El fin de semana pasado, Mirtha recibió la visita de Mónica Gutiérrez, Carlos Ruckauf, el comediante y del comunicador que fue convocado para participar de “Bake Off”. En un momento de la cena, Alfredo Casero solicitó la matriculación de los periodistas, algo que provocó la furia de Baby Etchecopar y la exconductora de “América Noticias” (América TV).

»¿Puedo decir una cosita? Porque yo no hablé. Voy a hablar por los compañeros periodistas y por mí, siendo egocéntrico. Somos cuarenta los que soportamos censura, me echaron de canales, hubo prohibiciones, críticas, carpetazos. No todos somos iguales», expresó Baby. Y destacó: »No todos tenemos sobres de cartas en casa, muchos vivimos de nuestro laburo», agregó.

A su vez, la figura de “Cha, cha, cha” le recordó al periodista: »Vos mismo saliste en la tele diciendo eso adelante de todo el mundo. No me grites. No me grites». Por su parte, Baby señaló: “¿Me vas a dejar hablar o vas a hablar vos solo?».

Fue allí que tomó intervención Mónica Gutierrez, quien cuestionó la opinión del humorista sobre la matriculación de los trabajadores de prensa. »¿Querés volver al carnet de periodista que era que estaban los milicos? ¿Sabés para qué estaba?», consultó la execonductora de América TV.

Para saber quién es periodista y quién no”, aseguró Casero. Por su parte, la presentadora televisiva indicó: “¿Y quién es periodista y quién no? La libertad de expresión no admite la matriculación de periodistas”.

Para poner paños fríos y continuar con la emisión de “La noche de Mirtha” en paz, “la Chiqui” hizo sonar su campanita y tomó la palabra. “Les pido una cosa. Háganme este programa fácil, por favor. La exaltación no sirve para nada”, manifestó Legrand con el fin de que el cruce no escale a mayores niveles.