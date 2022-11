La medida que planea Elon Musk por si Apple y Google deciden bloquear a Twitter

Tras los rumores sobre un posible bloqueo, el nuevo dueño de la red social del pajarito ya piensa cuál será su contraataque.

Elon Musk anunció que Tesla podría lanzar su propio celular smartphone luego de los rumores sobre un posible bloqueo de Twiter por parte de Apple y Google debido a los cambios que el magnate comenzó a implementar en la red social.

“Si Apple y Google eliminan Twitter de sus tiendas de aplicaciones, Elon Musk debería producir su propio teléfono inteligente”, dijo Liz Wheeler, una presentadora de podcasts.

Liz Wheeler sostuvo que mucha gente “felizmente abandonaría el iPhone y los Android, que son sesgados y fisgones”, y concluyó que si Musk es capaz de construir cohetes para viajar a Marte, fabricar un celular «sería una tontería» para el magnate.

Al respecto, Elon Musk respondió los dichos de la presentadora y aseguró que no descarta la opción de crear celulares para competir con Apple y Google: “Espero no llegar a eso, pero si no hay alternativa haré un teléfono”, escribió en Twitter.

El empresario ya había hecho mención a la posibilidad de fabricar un smarthphone con la marca Tesla, el Model Pi basado en conectividad satelital.