La jugada producción de Susana Giménez en la previa a su cumpleaños: ¿hubo Photoshop?

La diva publicó en su Instagram fotos de ella en traje de baño en las que se la ve muy rejuvenecida.

Susana Giménez soplo 77 velitas en Uruguay. Aunque días atrás estuvo en Miami rodeada de amigos, esta vez eligió celebrar en La Mary, su chacra de Punta del Este, donde está acompañada de sus adorados perros.

Antes de cumplir años se mostró en redes sociales con un traje de baño enterizo con un hombro al descubierto y recibió algunos comentarios maliciosos diciendo que se pasó con los retoques de Photoshop.

La diva declaró el fin de su “look aislamiento” y comentó: “Un poco de make up, un buen traje de baño, antejos, sombrero… Rita casi no me reconoce. Para la próxima prometo sumar la peluquería”.