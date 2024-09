La Joaqui más enamorada que nunca de Luck Ra: «Es la primera vez que no soy espectadora»

La cantante de RKT compartió con sus seguidores un regalo que recibió de parte del cordobés más que especial. ¿De qué se trata?

La Joaqui y Luck Ra confirmaron su romance hace algunos meses y, desde ahí, todo es felicidad para ambos cantantes, sobre todo para la cantante de RKT que vive resaltando lo sano que es este amor, como también lo bueno y lindo que es el cordobés.

En esta oportunidad, la artista, a través de sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores un regalo más que especial que le hizo su novio: “Holis, les quiero mostrar algo muy lindo porque realmente es de los regalos más dulces y más hermosos que me han hecho en la vida”, arrancó diciendo.

Mientras hablaba, grabó con su celular una cajita de cristal con una rosa azul objeto inspirado en la clásica película de La Bella y la Bestia y agregó: “Hace un montón venía viendo unos TikTok virales de la rosa eterna”.

“Es una rosa que viene en una cajita que siempre está fría, si vos abrís la tapa, acá siempre está haciendo mucho frío”, expresó antes de aclarar que es una rosa de verdad.

“Nunca se muere”, señaló. “Significa para siempre”, dijo emocionada. -También confesó: “Es el regalo más lindo que me hicieron. Estoy demasiado contenta”.

La Joaqui sostuvo y quiso dejar en claro lo que siente su corazón con semejante acto de amor: “Estoy demasiado contenta. Es la primera vez que no soy espectadora en una de estas cosas cursis”. Y, a continuación, subió otra story de su novio con un beso marcado en su mejilla expresando: “Lo amo. No esperen menos”.

¿Qué es la Rosa eterna?

La rosa liofilizada, comúnmente conocida como rosa eterna, tiene unas características muy peculiares que hacen que dure varios años como el primer día. Este tipo de rosas tienen un tratamiento especial que se le aplica cuando se cortan de la planta y, gracias a este tratamiento, la rosa mantendrá su belleza y su aspecto natural durante años.

¿Qué cuidado necesitan este tipo de rosas?

.No le puede dar los rayos del sol directo a la rosa

.Se debe colocar en un lugar que tenga un ambiente seco

.Se tiene que limpiar con un secador con aire frío

.No exponerla a temperaturas ni muy altas ni muy bajas

.No se le debe echar agua

.Cuando se mueva de un lugar a otro debe hacerse con mucho cuidado

Descubrí que significa cada color de las rosas

.Rojo: El principal significado de las rosas rojas es el amor y la pasión. Aunque este color tiene también un significado secundario de admiración y respeto, por lo que si un amigo te regala una rosa roja puede que no esté enamorado de ti sino que simplemente tenga un sentimiento de admiración y respeto hacia tu persona.

.Rosa: Cuando recibis una rosa con este color significa agradecimiento por parte de la persona que te la entrega. Los ramos de rosas rosas también significan simpatía y que la persona que te lo envía es de fiar.

.Amarillo: Es la rosa perfecta para regalar a un adolescente, también significa amistad y alegría.

.Blanco: Estas rosas también están relacionadas con el amor, los ramos de las novias son de este color ya que significan amor puro y duradero. Las rosas blancas también significan pureza e inocencia.

.Azul: Las rosas azules significan armonía, confianza y afecto. Es la rosa perfecta que puedes regalarle a personas nerviosas, ya que le transmitirá tranquilidad.

.Naranja: Las rosas con este color son las idóneas para regalar a alguien que ha conseguido un logro. El significado de las rosas naranjas son alegría, satisfacción por un éxito conseguido y entusiasmo, pero cuidado que este color también significa precaución.