La insólita declaración de los rugbiers: “Lo que nos pasa es culpa de los medios”

Confesaron ante la Justicia que tienen “miedo” porque los otros presos de Dolores les afilan las facas a modo de amenaza. “Confiamos y después nos dimos cuenta que la fiscal nos mintió en la cara”.

Las nuevas indagatorias a los ocho rugbiers acusados de ser coautores en el crimen de Fernando Báez Sosa se demoraron cuatro horas en comenzar, luego de que su abogado exigiera la presencia del juez de Garantías de la causa. Máximo Thomsen fue el primero y solicitó para su “tranquilidad” en el desarrollo de la audiencia, que esté presente en el acto el juez de Garantías de la causa, David Mancinelli.

Thomsen aseguró en su indagatoria que al momento de ser detenidos no tenía “ni idea de lo que estaba pasando”, acusó a la fiscal Verónica Zamboni de haberles “mentido en la cara” y que tanto él como sus amigos están “condenados por la sociedad” y “por los medios”.

Tras una extensa declaración de Thomsen fue Ciro Pertossi quien compareció ante la Justicia. Aseguró que Zamboni le genera “desconfianza”, que están soportando “la presión de los medios” y que son amenazados por otros presos de la cárcel de Dolores que les dicen que los “pueden lastimar”.

FRASES DESTACADAS DE LAS DECLARACIONES

Me genera desconfianza la Fiscal Zamboni, ya que desde un principio no supimos de qué se nos acusaba, que por el único medio fue por los internos, que nos sentimos que nos mintió y que nos escondió cosas, que pedimos desde el primer día videos que no pudimos ver, y hasta el día de hoy no vimos

Imagínese que si un simple policía con las esposas me abre una herida de una operación que tengo en la muñeca izquierda, lo que me podrían hacer los internos

Primero quiero saber si todo eso es lo que se me tenía que leer desde el primer día, que a mí no me explicaron nada, no sabía porque estábamos ahí, lo único que se nos explico es que la noche anterior se le había entregado a una familia un pibe en un cajón

Lo único que queremos es que todo esto termine

Tenemos ganas de declarar, porque ya no soportamos la presión de los medios, de los presos, que nos vienen amenazando cada día, nos enteramos que en otros penales también tenemos amenazas o sea, no podemos ir a ningún lado

Por medio del teléfono que nos da el penal, nos enteramos que hasta los propios guardiacárceles nos esperan en otros penales con amenazas

Lo único que tenemos nosotros es miedo de que nos pueda llegar a pasar algo, porque los mismos internos nos dicen a que a nosotros nos pueden lastimar y no les va a pasar nada porque el propio Burlando dijo que los defendería

Después nosotros nos habíamos enterado que había videos y un compañero los pidió. Nos habían dicho que nos lo iban a mostrar, pero no andaba un PC. Que teníamos que esperar que los iban a poner en otra que estaba en la Fiscalía y no los mostraron.

Hablo por mí y por todo el grupo. tenemos todos miedo, por el tema de la cárcel, desde la ventana nos gritan cosas, nos dicen que nos esperan, que quieren que lleguemos ahí, que todos los penales están iguales, nosotros estamos separados de la población, pero en algún momento nos van a juntar, y por eso tenemos miedo.

Nosotros sentimos que toda la culpa además de la Fiscal por mentirnos y ocultarnos tanta información y privarnos de la libertad ilegítimamente, es de los medios y de la información que se filtra desde la investigación, por ejemplo, los audios y las imágenes que se tomaron en las ruedas de reconocimiento.