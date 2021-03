La hija de Juana Viale se suma a la productora de Nacho

Nacho Viale contó que a su sobrina se siente fuertemente atraída por el mundo artístico y televisivo.

Famosa desde la cuna por ser la hija de Juana Viale y la bisnieta de Mirtha Legrand, Ámbar de Benedictis se convirtió en una emotiva noticia cuando apareció, el 20 de diciembre, en La Noche de Mirtha, en el programa que marcó el regreso fugaz de la diva a la televisión, tras casi 9 meses de aislamiento en su casa por la pandemia de coronavirus.

Por supuesto, la presencia no solo sorprendió a la audiencia, Juana no sabía que ella iba a salir al aire y no pudo disimular su asombro. A un día del regreso del programa de Mirtha a la pantalla, nuevamente al mando de Juana, Nacho Viale dio detalles del nuevo desafío profesional que Ámbar tiene en mente.

«Ámbar es una persona adulta. Ella el 30 de marzo empieza a hacer una pasantía en la productora, porque quiere aprender. Ya había hecho una en Infobae, a los 14 años. A Ámbar le gusta», manifestó en Los ángeles de la mañana.

Intrigado sobre la vida de la adolescente, Ángel de Brito retrucó: «¿Para qué lado quiere ir Ámbar? ¿Actuación, conducción?». Y Nacho Viale concluyó: «Ámbar es muy histriónica. Hoy arrancará acá. Pero la otra vez estuvo con gente de casting y laburando en un piloto. Está probando. ¡Que se descubra!».