LA EMPRESARIA NATILIA CAMUSSO UNICA IMPUTADA POR VIOLAR MEDIDAS NACIONALES

En una semana clave por el expediente que la Justicia jujeña lleva adelante, en el marco de la investigación de la muerte de la empleada de Canal 2, Elisabeth del Valle Pérez, quien falleció luego de contraer coronavirus el pasado 8 de octubre, se tiene previsto la recepción de varias pruebas testimoniales, compañeros y excompañeros de la mujer que encontró la muerte, luego de ser obligada a ir a trabajar, siendo una paciente de riesgo.

Natalia Cammuso junto a otras tres personas, está imputada por la supuesta autoría del delito de amenazas coactivas (cuatro hechos) en concurso real, pero además la empresaria es la única persona en la provincia investigada por el artículo 205 del Código Penal, que establece que «será reprimido con prisión de seis meses a dos años de prisión, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una pandemia».

Es que la Fiscalía Especializada en los Delitos Genéricos recepcionó elementos probatorios de empleados que contrajeron la enfermedad y fueron obligados a seguir yendo a trabajar, bajo amenazas de ser despedidos. Es decir que las personas que enfermaron, no se les permitió cumplir con la licencia profiláctica, para su recuperación y además de contagiarse en un lugar que no contaba con el mínimo de recaudo ante una emergencia sanitaria y donde no se respeta el aislamiento social preventivo y obligatorio, contagiaron a sus compañeros, entre ellos Elisabeth del Valle Pérez, que luego de luchar por su vida, murió.

A Natalia Cammuso se la acusa de violar con las medidas nacionales establecidas por el presidente de la Nación, a traves de un Decreto de Necesidad y Urgencia que está en vigencia desde el 20 de marzo pasado.

Pero además se la acusa de violar leyes provinciales y acuerdos que el Poder Ejecutivo dictaba para que la prevención y propagación de la pandemia.

Sobre la investigación

La situación judicial de la titular de la empresa Telesistemas SRL Natalia Cammuso, que depende de Nortelevisa a nombre de Eduardo Cammuso se puede complicar en los próximos días, ya que el fiscal Lozano tiene prevista la recepción de varias pruebas testimoniales de personas que en forma voluntaria decidieron romper el silencio y poner en manifiesto ante la Justicia, cómo era el ambiente laboral donde trabajaban, siendo hostigados y perseguidos laboralmente por Cammuso y los encargados.