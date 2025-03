La dura racha que cortó la Selección Argentina enfrentando a Brasil como local

La Albiceleste mostró una de las mejores versiones de los últimos años y goleó 4-1 al seleccionado carioca en el estadio Monumental.

La Selección Argentina logró un triunfo histórico al go lear 4-1 a Brasil en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, la Albiceleste puso fin a una racha de dos décadas sin poder vencer al conjunto verdeamarelo como local en esta competencia.

El último antecedente de una victoria argentina en casa por Eliminatorias ante Brasil se remontaba al 8 de junio de 2005. Aquella noche, el equipo dirigido por José Pekerman selló la clasificación al Mundial de Alemania 2006 con un contundente 3-1 en el mismo escenario. Hernán Crespo, con un doblete, y Juan Román Riquelme marcaron los goles albicelestes, mientras que Roberto Carlos descontó de tiro libre para los brasileños.

Desde entonces, los clásicos en territorio argentino por esta competencia registraban una victoria de Brasil y dos empates, lo que hacía de este triunfo un desahogo especial para el equipo nacional y su gente. Con un rendimiento contundente y una muestra de superioridad futbolística, Argentina logró una victoria que quedará en la historia del enfrentamiento entre ambas selecciones.

Historial de la Selección Argentina vs. Brasil

106 partidos oficiales.

Argentina ganó 41 veces (160 goles).

Brasil venció en 39 ocasiones (155 goles).

Igualaron en 26 encuentros.

La campaña de Argentina en las Eliminatorias del Mundial 2026

7-9-23: vs. Ecuador (L) 1-0, Lionel Messi.

12-9-23: vs. Bolivia (V) 3-0, Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Julián Álvarez.

12-10-23: vs. Paraguay (L) 1-0, Nicolás Otamendi.

17-10-23: vs. Perú (V) 2-0, Messi (2).

16-11-23: vs. Uruguay (L) 0-2

21-11-23: vs. Brasil (V) 1-0, Otamendi.

5-9-24: vs. Chile (L) 3-0, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala.

10-9-24: vs. Colombia (V) 1-2, Nico González.

10-10-24: vs. Venezuela (V) 1-1, Otamendi.

15-10-24: vs. Bolivia (L) 6-0, Messi (3), Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada.

14-11-24: vs. Paraguay (V) 0-1

19-11-24: vs. Perú (L) 1-0, Lautaro Martínez.

21-03-25: vs. Uruguay (V) 1-0, Almada.