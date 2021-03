La desaparición de Maia: liberaron al único detenido y sigue la búsqueda de la nena

Al primo del principal sospechoso lo habían arrestado por error en Moreno. La policía rastrilla la zona de Parque Avellaneda para dar con la chica de 7 años y el hombre que se la llevó.

Maia tiene 7 años y está desaparecida desde el lunes.

La búsqueda de Maia no se detiene. Las autoridades emitieron una Alerta Sofía para dar con la nena de siete años que está desaparecida desde el lunes. La última vez que la vieron fue cerca de las 11, cuando un hombre se la llevó con la promesa de que iba a cambiarle la bicicleta. Esta tarde, detuvieron al primo del principal sospechoso en Moreno pero lo liberaron a las pocas horas.

Fuentes policiales informaron que el nombre de la persona arrestada es igual al del hombre acusado de haberse llevado a Maia: Carlos Savanz. Por eso se produjo la confusión. Sobre él pesa un pedido de captura por el delito de trata de personas en el Juzgado Criminal y Correccional 2 de Lomas de Zamora. Hasta el momento, no se comunicó si tiene alguna relación o fue capaz de aportar algún dato relevante con respecto a la desaparición de Maia.

Mientras tanto, las autoridades continúan buscando a la nena de 7 años y siguen tras la pista del principal sospechoso, el hombre con quien la vieron de la mano en el barrio de Parque Avellaneda.

Las autoridades emitieron una Alerta Sofía para intensificar la búsqueda de Maia.

Maia y su mamá Estela vivían en situación de calle. “Ella siempre estuvo con su hija. Todos las ayudamos, comedores y merenderos”, contaron las vecinas del lugar. En Dellepiane y Mozart, decenas de personas se reunieron para pedir la aparición de la nena y prometen que no se van a ir hasta no tener noticias.

La Policía, por su parte, amplió la zona de búsqueda a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no se detalló cuáles serían los lugares específicos por tratarse de una investigación en curso.

Las autoridades también revisaron las cámaras de seguridad de la zona de Parque Avellaneda para intentar desandar el recorrido que Carlos Savanz y Maia hicieron tras la desaparición.

Según informó el periodista Rolando Barbano, en una primera grabación se observó que el hombre y la nena viajaban en bicicletas diferentes a la altura de la rotonda de avenida Argentina y Dellepiane. No obstante, a 100 metros del lugar se produjo un segundo registro en el que se los ve a ambos sobre un mismo vehículo.

La desaparición de Maia

“Yo le permití ir a cambiar la bicicleta; ella se había encariñado con este hombre. Él jugaba siempre con ella adelante mío, no sé qué se me dio por darle permiso”, contó Estela. Al advertir que la persona -un cartonero de 35 años- no regresaba con su hija, la mujer denunció la desaparición en la Comisaría Vecinal 9 C. Informó a los agentes que ambas se encuentran en situación de calle y frecuentan la zona de la colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez, en Parque Avellaneda.

Tras la declaración de Estela, la fiscalía en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui, dio intervención a Búsqueda de Personas y el Gobierno emitió una Alerta Sofía.