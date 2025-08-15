La cumbre entre Trump y Putin muestra el regreso a la mentalidad imperialista

Cuando el presidente Donald Trump eligió Alaska para la cumbre del viernes con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar la guerra en Ucrania, sus partidarios sugirieron que la ubicación ofrecía un guiño a la astuta negociación. Estados Unidos había comprado el territorio a Rusia en 1867 por aproximadamente 2 centavos de dólar por acre.

Pero al excluir a Ucrania -al igual que sucedió con los indígenas de Alaska cuando se transfirieron sus tierras- la cumbre ya ha reavivado el debate sobre lo que, según algunos académicos, Putin y Trump parecen compartir en cierto modo: una mentalidad imperialista.

El término fue popularizado por primera vez por Gerard Libaridian, un historiador armenio-estadounidense, quien lo utilizó en un discurso pronunciado en Inglaterra en 2014 para referirse a antiguos imperios como Irán, Turquía y Rusia, en su intento de influir en los estados postsoviéticos que alguna vez controlaron. En su opinión, describe un enfoque que perdura en la psique de muchas naciones, fusionando una nostalgia simplista por la grandeza con firmes creencias sobre el derecho a seguir dominando a naciones y vecinos más pequeños.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, la idea ha cobrado impulso, generalmente en referencia a la Rusia de Putin. Y el segundo mandato de Trump, con sus amenazas de apoderarse de Groenlandia y el Canal de Panamá, convertir a Canadá en el estado número 51 y enviar tropas estadounidenses a México, ha suscitado nuevas acusaciones por parte de historiadores y líderes mundiales de que sus exigencias de deferencia reflejan una mentalidad imperial.

La reunión en Alaska se organizó para negociar un posible alto el fuego en Ucrania. Foto: REUTERS

Trump ha sido poco coherente. A menudo ha condenado la intervención extranjera y las «guerras estúpidas», al tiempo que bombardea Irán y expresa ambivalencia sobre las alianzas con Estados Unidos y la defensa de democracias vulnerables como Taiwán.

Aun así, quizás haya algo imperial -o al menos una versión del comportamiento de una gran potencia con algunos rasgos adicionales- en su discurso sobre los «intercambios de tierras» para lograr la paz en Ucrania a pesar de las objeciones del propio país.

«Existe una poderosa norma de que ‘los países no resuelven sus diferencias anexionándose’ que se ha mantenido durante un tiempo, y Putin obviamente la está impulsando», dijo Daniel Immerwahr, historiador de la Universidad Northwestern y autor de «Cómo ocultar un imperio: Una historia del Gran Estados Unidos». «Y Trump parece muy cómodo con un retorno a las viejas reglas».

La mentalidad imperial, por supuesto, nunca se ha limitado al sector inmobiliario. Es un marco mental para la política y la proyección de poder. Es un sistema de creencias con un amplio abanico de posibilidades. Y al comenzar la reunión entre Trump y Putin, historiadores y diplomáticos argumentan que la cumbre de Alaska ya ha legitimado al menos tres ideas imperialistas que muchos creían enterradas en el pasado.

Centro vs. Periferia

La cumbre de esta semana se anunció como un asunto confidencial: los líderes ucranianos y europeos no fueron invitados.

Esta exclusión desencadenó una semana de frenética diplomacia, con garantías de Trump de que se centrará más en escuchar que en decidir. Pero la reunión entre dos personas se mantiene. La Unión Europea ha quedado relegada a un segundo plano.

Muchos aún temen otra Yalta, cuando las superpotencias mundiales se repartieron Europa en 1945 tras la derrota de la Alemania nazi, impidiendo el acceso de los países más afectados a la sala donde tuvo lugar. Para Polonia, tampoco fue la primera vez.

“Entre 1792 y 1795, Polonia fue dividida tres veces por las grandes potencias de la época: Austria, Prusia y Rusia”, afirmó Amitav Acharya, autor del nuevo libro “The Once and Future World Order”.

El presidente ruso Vladimir Putin llega a la base Elmendorf-Richardson, en Alaska, para su encuentro con Donald Trump, este viernes. Foto: REUTERS

En esta división reside la idea imperial del centro vs. la periferia.

Los imperios son jerarquías de subordinación, señalan los académicos. El poder se concentra en el centro, mientras que los márgenes se ven obligados a aceptar menos derechos y privilegios, supuestamente a cambio de «civilización» o enriquecimiento.

Los romanos se resistieron a extender la ciudadanía a los pueblos conquistados. Los franceses rechazaron las solicitudes de pequeñas medidas de autogobierno en Vietnam. En Puerto Rico y Guam, territorios que Estados Unidos adquirió tras la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, los residentes aún no gozan de la misma representación democrática que los estadounidenses continentales.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ya vivió un momento marcado por la dinámica de las grandes potencias -y la subordinación- cuando Trump y el vicepresidente J.D. Vance lo reprendieron por su falta de gratitud hacia la ayuda militar estadounidense durante una bochornosa visita televisada a la Casa Blanca en febrero.

«No estás en una buena posición», le dijo Trump. «No tienes las cartas».

En otras palabras, sugirió, Ucrania es demasiado débil para ser algo más que un apéndice.

Los acuerdos de Minsk buscaban resolver la invasión anterior de Rusia a Ucrania y nunca lo hicieron.

Ahora, los líderes ucranianos temen que la cumbre esté reforzando la idea de que solo unas pocas grandes potencias toman decisiones por el mundo. Cualquier intento de convertir a su país de casi 40 millones de habitantes en un simple espectador de su propio futuro es especialmente delicado, según los historiadores, porque la identidad ucraniana se centra en el principio de «nada sobre nosotros sin nosotros».

Este concepto fundamental contradice la narrativa de Putin sobre la centralidad rusa: su insistencia en que los ucranianos son simplemente rusos separados de su hogar.

Supremacía y acciones brutales

La mentalidad imperial, desde las Cruzadas en adelante, pasando por la realeza europea y los emperadores asiáticos, con frecuencia implica una fuerte creencia en la supremacía cultural y, a menudo, racial.

Los colonizadores europeos justificaron acciones brutales y el robo a gran escala de los tesoros nacionales alegando que estaban salvando almas o protegiendo objetos valiosos del daño y la descomposición.

A lo largo de la historia, los líderes con mentalidad imperialista también se han presentado como la encarnación de la grandeza: superhombres en la cúspide de naciones superiores que deben ser honradas por todos.

Putin se ha convertido en una versión actualizada de ese afán imperialista y egocéntrico.

Hace unos años, se comparó directamente con Pedro el Grande, el primer emperador de Rusia. Ex diplomáticos en Rusia han afirmado que a menudo ha fomentado ideas de imperialismo mesiánico, buscando integrar a Ucrania y a muchos otros países vecinos en una Rusia más grandiosa.

“La mentalidad imperial rusa está muy vigente en Rusia”, declaró Michael McFaul, ex embajador de Estados Unidos en Rusia y autor de varios libros sobre Putin.

El escenario preparado para una conferencia de prensa entre Donald Trump y Vladimir Putin, este viernes en Alaska. Voto: BLOOMBERG

El Sr. Acharya, profesor de relaciones internacionales en la American University de Washington, afirmó que la cumbre, solicitada por el Sr. Putin, evoca un orden mundial en el que las grandes potencias se repartían los estados para “la gloria personal de sus gobernantes”.

En cierto modo, Trump también parece encaminarse en esa dirección. Aunque sigue centrando su atención más en casa que en el extranjero, ha fomentado una difuminación de las fronteras entre el patriotismo y su propio culto a la personalidad. Vende monedas con su rostro en el anverso. Gwenda Blair, autora de la biografía definitiva de la familia Trump, comparó su segunda investidura con el regreso de un rey. En su 79º cumpleaños, pasó el día disfrutando de la escena de un desfile militar que él mismo había ordenado, aparentemente para conmemorar el 250.º aniversario del Ejército de Estados Unidos, pero posiblemente también para su propio honor.

Mientras tanto, su empresa familiar está poniendo el nombre de Trump en proyectos inmobiliarios en todo el mundo, lo que ha llevado a algunos países a modificar sus propias normas para favorecerlo.

Los europeos ven su aceptación de la cumbre -en suelo estadounidense- como un regalo al líder ruso que valida su punto de vista.

«Putin quiere asegurarse de que Rusia pueda controlar partes significativas de Europa Central y Oriental, de forma directa e indirecta», declaró Sebastian Haug, investigador principal del Instituto Alemán de Desarrollo y Sostenibilidad.

«Para Putin, Trump es una herramienta», añadió. «Con el apoyo de facto del gobierno estadounidense, Moscú intenta restablecer la lógica de un concierto de grandes potencias como mecanismo clave para los asuntos internacionales».

Imperio Económico

La Compañía Británica de las Indias Orientales, una poderosa empresa comercial, fue la punta de lanza del colonialismo británico. Las intervenciones estadounidenses en Latinoamérica para proteger a grandes empresas estadounidenses como la United Fruit llegaron después.

Ambas son ejemplos del tipo de relación vertical, menos impulsada por el mercado, entre el comercio, las empresas y el Estado, que en cierto modo parece estar resurgiendo tanto en Rusia como en Estados Unidos.

Tanto entonces como ahora, la fusión del poder político y el comercio puede adoptar diversas formas.

Los emperadores chinos dependían de monopolios estatales para productos clave como la sal, al igual que las empresas energéticas estatales de Rusia o los conglomerados estatales de China.

La oferta de Trump para levantar las sanciones a Rusia y su amenaza de imponer aranceles muy severos a sus socios comerciales si Putin no acepta un alto el fuego en Ucrania también encajan en un modelo de mentalidad imperialista. En estos y otros casos, fusiona intereses nacionales y corporativos, priorizando la riqueza como herramienta para moldear el orden global.

Las cumbres entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría se centraron en temas de mayor alcance. Fueron encuentros coreografiados, con líderes que defendían ideologías diferentes, intentando demostrar fuerza y disposición al compromiso, en parte para ganar influencia sobre otros países.

Ahora, en Alaska, la relación entre Estados Unidos y Rusia se ha planteado más como un acuerdo comercial que como una competencia filosófica. Ambos presidentes están motivados por sus propias ideas sobre la grandeza del pasado. El Sr. Trump insiste en que la paz es el objetivo. Para ambos líderes, el territorio es aparentemente el medio.

Ucrania y el resto del mundo ahora tienen que esperar para saber qué hablaron los dos.