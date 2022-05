LA COMISION INVESTIGADORA DESESTIMÓ EL PEDIDO DE TRES JUICIOS POLÍTICOS

Así lo señaló el presidente de la Comisión Investigadora el diputado Ramiro Tizón “el pedido de un juicio político, que ya había ingresado al recinto hace semanas, y que luego de ser analizado esta mañana por la Comisión Investigadora fue rechazado in limine, es decir por no cumplir con los requisitos del reglamento interno de la Legislatura. No hay juicio político”, explicó el legislador.