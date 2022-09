Mencionó que los porcentuales previstos por ley se cumplen para cada programa de vivienda que ejecuta el IVUJ “el 5% para discapacidad, 5% para mineros; y el 3% para ex combatientes de Malvinas”. Al respecto aclaró que en el caso particular de Jujuy “ya no quedan ex combatientes de Malvinas sin viviendas, solamente un caso que estamos tratando de resolverlo”; y consideró que “en este caso el cupo ya no tiene sentido”.