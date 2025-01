La Ciudad apareció empapelada con afiches del PRO que impulsan la candidatura de Mauricio Macri

Mientras se llevan a cabo las negociaciones con el oficialismo, el futuro del expresidente todavía permanece incierto.

La Ciudad de Buenos Aires amaneció decorada con afiches del PRO que impulsan la candidatura del expresidente Mauricio Macri. El hecho se da luego de que el jefe de gobierno porteño – y primo del titular del PRO – Jorge Macri deslizara la posibilidad de una candidatura del ex mandatario de cara a las elecciones legislativas de 2025.

«Guarda que se viene Mauricio candidato», declaró en tono risueño el alcalde porteño durante un acto partidario que se realizó en el barrio de Villa Pueyrredón. Entre afiches y declaraciones, el PRO y La Libertad Avanza acercan posiciones por un posible acuerdo electoral, luego de lo que fueron varias semanas de tensiones y fuego cruzado.

En la última reunión partidaria de cara a los comicios de octubre, Mauricio Macri aseguró que el espacio amarillo va a presentar «una oferta electoral muy completa y federal».A la misma vez, Jorge Macri abrió el frente para dar pelea en la Ciudad: “Es hora de revalidar nuestro liderazgo en la Ciudad, disputar el poder y ganar”. El dato que sobresalió y que muestra la decisión del PRO de proteger el distrito que los vio nacer fue el anuncio de una posible candidatura del líder amarillo. «Ojo que una vez nos dijeron ‘si quieren competir armen un partidito y ganen’ les ganamos. Guarda que se viene Mauricio Macri candidato, me va a matar ahora», adelantó.

Como candidatos de La Libertad Avanza, podrían encontrarse la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La condición que le puso La Libertad Avanza al PRO: «Vamos juntos en las 24 provincias o no vamos en ninguna»

El presidente de La Libertad Avanza (LLA) en provincia de Buenos Aires – y senador en territorio bonaerense – analizó en detalle la posibilidad de realizar una alianza electoral con el PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025. En este sentido, el libertario afirmó que el PRO «ya participa activamente» en decisiones del Gobierno y que «si la voluntad es esta, vamos juntos en las 24 provincias o no vamos en ninguna».

El jueves pasado, Mauricio Macri aseguró que, a pesar de que el ex presidente de la Nación propuso “conformar el mejor equipo” eso ya ocurre en el Gobierno nacional. «Es un tema complejo. No termino de comprender la parte dialéctica. Macri hablando de conformar el mejor equipo y sinceramente lo digo, eso ya sucede hace más de un año. Hay un montón de gente del PRO que funciona activamente. Me pierdo cuando dicen que hay que armar equipo», ironizó Pareja, actual subsecretario de Integración Socio-Urbana y senador provincial en uso de licencia.

En ese sentido, Pareja indicó que será el espacio conducido por Macri el que deba adaptarse a la “marca LLA”. “Hay que seguir hablando como hasta ahora. Yo los siento parte. En el Congreso de la Provincia se juntaron diputados y senadores del PRO con LLA, los siento pares pero no tiene que pasar un proceso de acuerdo a la vieja usanza, donde la UCR se lleva el porcentaje X de la lista, el PRO el otro y Coalición Cívica, otro. Eso no funciona más. La marca que le disputa a Axel Kicillof el gobierno se llama La Libertad Avanza y tenemos a Javier Milei. Adentro de esas ideas bienvenido todo el mundo”, advirtió.

Consultado sobre si el rival en territorio bonaerense será en estas elecciones legislativas Axel Kicillof o será Cristina Fernández de Kirchner, Pareja concluyó: “Cristina ya lo venció a Kicillof y ella vuelve a ser la figura a vencer. Lamentablemente para todos los argentinos y la política argentina tenemos que volver a poner en el ring a una persona con dos presidencias, una vicepresidencia, con las consecuencias que dejó para la política y la vida social argentina”.