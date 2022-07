La China Suárez publicó un adelanto del videoclip sobre su tema del Wandagate

La actriz presentó «Lo que dicen de mí» y habló de su conflicto con Wanda Nara y Mauro Icardi.

La China Suárez volvió a la música con la colaboración con Santi Celli en “El juego del amor” y revolucionó las redes sociales que la llenaron de mensajes. Ahora, tiene todo preparado para estrenar su primer material solista que es algo muy esperado por sus fans.

En esta ocasión, presentó el videoclip de «Lo que dicen de mí», cuya letra evoca los difíciles días que vivió durante el Wandagate.

¿Qué se ve en los adelantos?

En los pocos segundos que compartió, se ve parte del clip ambientado en una sala de prensa, con periodistas y fotógrafos a la espera de su presencia. Ella aparece con lentes oscuros y finaliza el adelanto. Para el resto habrá que esperar al jueves a las 21, cuando se estrene en la plataforma Star+.

“La escribí en medio de un ataque, estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste y ahí nace esta canción”, explicó la China.

¿Qué opina sobre la gente que habló y sacó conclusiones sobre su romance con Mauro Icardi y el cruce con Wanda Nara?

“A veces me cuesta entender la maldad o el ensañamiento o la gente que está muy preocupada por lo que hace el otro con su vida. Conque una o dos personas se identifiquen con la canción ya estoy muy tranquila”, cerró.