La China Suárez debutó como diseñadora de ropa deportiva

Animal print, flores y estampas con tigres forman parte de los conjuntos que presentó la actriz con una marca especializada.

La China Suárez lanza un nuevo proyecto vinculado con el mundo de la moda.

La China Suárez retomó todas sus actividades vinculadas al mundo de la moda, después de un merecido break para ocuparse a full de la llegada de Amancio. Fanática indiscutida del estilo boho romántico y del animal print, se animó a hacer varias sesiones de fotos desde su casa, solo con la ayuda de su hija mayor, Rufina, y de su estilista.

Resuelta y práctica, la empresaria marcó su regreso con el lanzamiento de una nueva colección para la línea que lleva su nombre junto a la diseñadora Natalia Antolín. Después debutó como imagen de campaña de una reconocida firma nacional, con la que comparte la pasión por el estilo femenino y sutil. En esa oportunidad, se lució con un impactante maxi vestido beige, un “look novia” muy delicado, con mangas largas, cuello con volados y botones delanteros a tono.

El vestido de inspiración nupcial que usó la actriz en una nueva campaña de moda.

Ahora sorprendió a todos con varias imágenes que compartió en su cuenta de Instagram (con casi 5 millones de seguidores), en donde presentó una cápsula de ropa deportiva en alianza con otra marca especializada en looks sporty. “Ya les puedo contar. Bienvenidas a mi colección. Ahora si tengo ganas de entrenar”, confesó la actriz en una de las fotos en donde luce un conjunto de top y calza estampados de color verde agua con print de flores rosas. Le sumó zapatillas negras, y llevó un beauty look sencillo con el pelo recogido bien tirante y un rodete alto. ¿Su make up? Ojos delineados y labios rosas.

Los nuevos modelos de top y calza.

Después mostró otro estilismo más casual, con una calza elastizada con estampa de tigres en clave verde militar y un trench oversize a tono. “Yo leyendo que no puedo tener una cápsula de ropa deportiva sin ser fit”, escribió la China en el posteo que subió hace pocas horas. Este le valió más de 70.000 likes y miles de hagalos. “¡La más linda del país!”, “Puede gustarnos el estilo, el look y usarlo a diario… Te banco”, “Vos sos hermosa”; son algunos de los comentarios que recibió.

Presentó una nueva colección cápsula de ropa deportiva.

Por último, en la página web de la marca hay un diseño que va en absoluta sintonía con su impronta. También se trata de una calza y un top deportivo, pero en versión animal print y con el detalle de flores rosas, nuevamente. Para darle una cuota más glam, le sumó zapatillas tipo botitas doradas.

El modelo animal print que causó furor.

“Recuerden que nadie les diga que no pueden hacer algo”, expresó la mujer de Benjamín Vicuña en sus historias, al agradecer a sus seguidores el apoyo a esta nueva cápsula.