La Chilindrina fue internada y preocupa su salud: «Desorientación y cambios de ánimo»

La actriz María Antonieta de las Nieves – la famosa «La Chilindrina» de El Chavo del 8-, fue hospitalizada de urgencia los últimos días. Según la información que se conoció ahora a partir de las declaraciones de una amiga, la actriz de 78 años habría sufrido una «crisis de ansiedad».

“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva”, sostuvo la mujer ante diferentes medios mexicanos.

En este sentido, los médicos le habrían detectado «niveles bajos de sodio», lo que podría estar relacionado con un «deterioro neurológico» que ha venido afectando su salud en los últimos meses, de acuerdo a lo que contó esta supuesta amiga a la revista TVNotas.

Además, según Univisión, una supuesta fuente cercana a la actriz reveló que en las últimas semanas habría presentado «dificultades para hablar y deglutir», sumado a episodios de «desorientación y cambios de ánimo».

Frente a esta polémica información, la hija de la actriz, Verónica Fernández Gómez, habló sobre la situación de su madre, quien actualmente ya se encuentra en su casa. “Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, detalló.

María Antonieta De las Nieves hace poco fue vista en «Sin querer queriendo» (Max), la serie de Chespirito donde hizo una participación especial.

La Chilindrina junto a El Chavo y El Profesor Jirafales.

Qué problemas de salud tiene La Chilindrina

Como ella misma se encargó de contar, María Antonieta de las Nieves lucha desde hace años contra la fibromialgia, una enfermedad crónica que provoca dolor muscular y fatiga, aunque siempre aseguró que la mantiene controlada con un tratamiento que le costó -y le cuesta- mucho dinero.

La Chilindrina también tuvo un cuadro de depresión tras la muerte de su esposo Gabriel Fernández, con quien estuvo casada 48 años.

María Antonieta de las Nieves hoy tiene 78 años.

«Yo quería ser actriz dramática»: quién es María Antonieta de las Nieves

Detrás de La Chilindrina se encuentra la actriz María Antonieta de las Nieves, que nació el 22 de diciembre de 1946.

Como contó en una nota del sitio Yahoo, antes de dar vida a esta famosa niña de la vecindad, estudió ballet y actuación en una academia mexicana muy famosa en aquel entonces.

Durante los años 60, fue una destacada y cotizada actriz de doblaje y realizó algunos personajes infantiles que fueron muy exitosos.

Su sueño, en ese entonces, era incursionar en el mundo de las telenovelas y posicionarse como una actriz dramática.

«Quería ser dama joven de telenovelas. Yo no me sentía bonita, pero sí agraciada para poder hacerlo. Me faltó estatura (nota: mide 1,50 metros). Yo dije: Dios mío, ¿qué voy a hacer?, yo quería ser actriz dramática», contó en una entrevista transmitida en el programa Venga la alegría, tal como replicó el portal mencionado

Tan fuerte era su deseo que evaluó realizarse un tratamiento experimental para el crecimiento en Estados Unidos. Pero pensó: ¿Para 10 centímetros tanto sufrimiento, y después voy a parecer qué, zancudo, con las piernas largas y el cuerpo chiquito?’, dije no.

En esos años, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, le ofreció sumarse a su equipo. Junto al grupo, interpretó varios papeles hasta llegar a la icónica niña que la llevó al reconocimiento mundial.