La chicana de Moria Casán por la vuelta de Marcelo Tinelli a la TV ...

La diva compartió un llamativo mensaje en las redes en tono de «burla» contra el conductor.

Hay vínculos de amor, hay vínculos de odio y existen otros que combinan ambos, los cuales se posicionan como aquellos que marean, van y vienen y no se sabe nunca de que lado de la balanza pueden caer. Podríamos decir que en este tercer grupo se encuentra la relación entre Moria Casán y Marcelo Tinelli, dado que «La One» parecería tener un movimiento oscilatorio constante respecto al «cabezón». En lo que va de este 2020, el líder de la productora LaFlia debió enfrentarse a varias coyunturas y en varios de esos episodios tales como la «Guerra» con el Grupo Clarín y el escándalo Esquel , la diva salió en su defensa. Sin embargo, en esta oportunidad, un insólito mensaje en Twitter por parte de la ex conductora de Incorrectas llamó la atención.