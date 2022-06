La carta de la hermana del camionero que murió de un piedrazo tras evitar un piquete en Daireaux

La hermana de Guillermo Jara compartió una emotiva carta de despedida, luego de que el camionero de 45 años fuera atacado y falleciera en Daireaux.

Guillermo Jara, un transportista de 45 años, murió cuando fue atacado por intentar eludir un de las protestas que se realizan en distintos puntos del país por faltante de gasoil y sobreprecios, en la ciudad bonaerense de Daireaux. El camionero fue agredido a piedrazos por quienes protagonizaban el piquete y por el hecho tres personas están detenidas.

“Necesito escribir, mientras viajamos para encontrarte y ver qué te paso. Ya no estás. Vamos a encontrarnos con lo que nos queda de vos…”, escribió su hermana Fernanda en las redes sociales para despedir a su hermano.

Según confirmó hoy la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística, «el transportista oriundo de General Rodríguez estaba haciendo su labor (ayer) alrededor de las 17 cuando, al pasar por un piquete a unos cinco kilómetros del acceso a la ciudad de Daireux rumbo a Bonifacio, fue fuertemente agredido por quienes protestaban».

En su carta, Fernanda continuó: “Mientras viajamos ya van más de dos horas arriba del auto, todo se me viene a la cabeza. Desde chiquito sabías que ibas a ser camionero, era tu lugar en el mundo esos bichos de fierro gigantes (para mí) creo que manejabas camiones antes de venir a este mundo. Y es muy doloroso pensar que estuvo la intención de lastimarte, no se si de matarte, pero sí de hacerte daño. Y yo creo que vos sólo tenías ganas de seguir camino, y no sabemos exactamente qué pasó y entiendo de injusticias y de reclamos pero hoy en ese piquete algunos decidieron que valía más el piquete que tu vida”.

“Yo no parí hijos, pero fui y soy una segunda Madre de mis hermanos, un rol que no pedí, pero me tocó, a veces lo hice muy mal y otras algo mejor. Guille «el loco» fue el hijo/hermano más difícil. Siempre que lo pensé, entendía que tenía mucho dolor adentro y era tan duro que para que salga algo de su dolor era casi parecido a un milagro”, continuó.

Y describió cómo era Guillermo:“Se reía a carcajadas, hablaba a los gritos, era bastante bruto y demostraba cariño de una manera intensa. Seguimos en la ruta y parece que los km se extienden y nos aleja de él y aunque es metafórico es muy real, cuando lleguemos no va a estar a los gritos, no va estar riendo a carcajadas”.

“Me duele el alma. No entiendo. Hace unos días le decía a una amiga que elegía disfrutar, porque la vida se puede dar vuelta en un segundo y acá estoy con el corazón en la mano llorando y escribiendo para poder seguir, para que la ruta sea más corta, para que se me vaya el enojo, para que duela menos o simplemente para descargar todo lo que hay…”, continuó.

“También pienso en cuanto lo quieren, tiene amistades a montones. Quien lo conocía terminaba encariñado, el diría ‘Es que soy irresistible’. Te amo hermano”, finalizó en el escrito.