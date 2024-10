La carta de Cristina Kirchner en plena interna del PJ: «La Patria está en peligro y nos convoca»

En el marco de la interna por la conducción del principal partido opositor, la expresidenta advierte que «está en juego en esta elección es el modelo de país que el peronismo le va a ofrecer los argentinos y las argentinas».

Cristina Fernández de Kirchner: «Es por la Patria».

“La Patria nos convoca” es el título de la carta que Cristina Fernández de Kirchner envió a los afiliados al Partido Justicialista (PJ), en el marco de la interna de ese partido opositor, que enfrenta a la lista de la expresidenta con la presentada por el gobernador riojano Ricardo Quintela.

«El próximo 17 de noviembre, Día de la Militancia Peronista, el Partido Justicialista no sólo definirá su nueva conducción partidaria en elecciones internas, sino que, por primera vez en 35 años, tendrá una verdadera oportunidad para que sus afiliados y afiliadas puedan expresar su voluntad acerca de qué peronismo queremos para el futuro», expresa en la misiva.

En ese sentido, Cristina refiere a «las imágenes de legisladores y gobernantes de nuestro partido apoyando a Milei en el Congreso, votando favorablemente medidas como el RIGI o validando su veto contra los jubilados y las universidades», señalando que eso «es algo que no podemos ignorar, ni aceptar».

«No todo puede ni debe ser lo mismo», sentencia quien fuera dos veces Presidenta de la Nación, advirtiendo que “está en juego en esta elección es el modelo de país que el peronismo le va a ofrecer los argentinos y las argentinas».

«Me conocés y sabés lo que hicimos cuando nos tocó gobernar entre 2003 y 2015, cuando la lapicera del Poder Ejecutivo la tenía Néstor, primero, y la que suscribe, después», añade, para repasar las principales medidas adoptadas durante las gestiones kirchneristas.

«No fue magia haber terminado 12 años y medio de gobierno con la Plaza de Mayo desbordada y una inmensa mayoría de argentinos con futuro y dignidad. Fue proyecto político ejecutado con convicción, coraje y firmeza», expresa.

No obstante, aclara que «no se trata de volver para atrás, sino de dar cuenta y testimonio de lo hecho para que sea creíble lo que queremos hacer, teniendo más que claro que hoy debemos incorporar las nuevas demandas sociales».

«Queremos un peronismo que recupere sus banderas históricas, pero también sabemos que, sin coraje, sin decisión y sin inteligencia, va a ser imposible ponerlas en práctica. Justicia social, soberanía política e independencia económica no pueden ser sólo consignas vacías sin contenido ni objetivos para el pueblo», asegura Cristina.

Cristina y Ricardo Quintela.

«No busco nada para mí”, señala, agregando que “sólo hago este esfuerzo porque pienso en los que me dan amor, en los que me dan fuerza, en los que lloran y me abrazan; pero especialmente en los jóvenes que son la esperanza”.

«Creemos que el peronismo puede volver a ser la herramienta que, junto a otras fuerzas políticas y sociales, permita reconstruir el Movimiento Nacional que protagonizó los mejores momentos de la Patria», asegura, afirmando que “necesitamos volver a unir las esperanzas con las acciones para poder construir objetivos y llevarlos adelante con el coraje y la decisión de iniciar un proceso de ordenamiento interno que reconstruya esa herramienta de recuperación patriótica».

«Porque es la Patria la que está en peligro y la que nos convoca en este momento de odio y destrucción que encarna el gobierno de Javier Milei y su socio, Mauricio Macri», añade, concluyendo con que “sólo así, el peronismo podrá volver a transformarse en una opción de gobierno y trabajar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación. Es por la Patria».