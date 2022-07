La Cámara de Diputados le entregó la Mencionó de Honor a Javier Mascherano

El ex futbolista de la Selección Argentina y actual entrenador de la Sub 20 fue distinguido por su trayectoria como futbolista.

La Cámara de Diputados de la Nación distinguió este martes con la Mención de Honor «Juan Bautista Alberdi» en reconocimiento a su trayectoria futbolística al ex capitán de la Selección Argentina, Javier Mascherano, quien en la actualidad es el entrenador del combinado nacional Sub 20.

El acto, que se realizó en el salón de los Pasos Perdidos, fue encabezado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, por el ex diputado nacional Nicolás Rodríguez Saá y por legisladores de diferentes espacios políticos.

«La verdad es que fui un privilegiado, no por lo que me dio la vida en términos materiales, sino porque he superado mis expectativas en términos de lo que soñaba y de lo que terminó pasando en cuanto a mi carrera», señaló el ex futbolista al recibir la distinción.

Mascherano agradeció el reconocimiento y recordó: «Llegué de mi ciudad natal con muchísimos sueños, con una mochila llena de esperanza, como cualquier chico del interior que viene a probar suerte a este mundo que es Buenos Aires. Atrás de esos sueños corrí toda mi vida y por suerte a muchos de esos sueños pude alcanzarlos».

«Nunca me imaginé poder haber vestido durante tanto tiempo la camiseta de la selección argentina, nunca imaginé haber vivido todo lo que me tocó vivir en mi carrera profesional y soy un agradecido a todas las personas que contribuyeron para eso. Hoy la vida me encuentra en una situación donde trato de transmitir todo lo que he vivido a chicos que tienen quizás los mismos sueños que tenía yo cuando era chico», añadió el ex River y Estudiantes de La Plata.

Por su parte, Massa explicó que la mención «pretende ser una caricia al alma y un reconocimiento a la historia profesional, deportiva y a la pasión por la camiseta».

A continuación, el titular de la Cámara baja remarcó imágenes de la carrera profesional de Mascherano, haciendo especial foco en su frase ‘Hoy te convertís en héroe’: «A todos nos quedó muy marcado. Me parecía importante tratar de validar qué es un héroe: héroe es aquel que, a lo largo de la vida, sin importar al lugar al que llegó, sigue teniendo los mismos amigos. Hay valores que trascienden el éxito deportivo».

«Héroe es aquel que a lo largo de su carrera aprovechó para contribuir con Unicef, Cruz Roja, con un montón de instituciones, puso tiempo, cara, recursos en su pueblo, pero también en campañas globales para ayudar al otro, entendiendo que el espíritu solidario era parte intrínseca de su persona», agregó Massa.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara baja reconoció que «si hay algo que te transforma en mensaje para miles de pibes que sueñan con un lugar en el mundo, es la entrega: en saber que cada cosa que encaramos, tenemos que encararla como Javier cada pelota, del minuto uno al minuto noventa, demostrando el amor por la celeste y blanca».

Por su parte, el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, recordó cuando convocó a Mascherano para el proyecto de Selecciones Juveniles en China, con el objetivo de «darles a los chicos lo que él dio como ejemplo dentro del campo de juego, el liderazgo, la nobleza, el esfuerzo, el sacrificio, las ganas de ganar y lo que siempre demostró por nuestra camiseta».

Tapia también agradeció el reconocimiento a Mascherano por «la trayectoria, los valores y, por sobre todas las cosas, el sentido de pertenencia con nuestra camiseta».

Por su parte, Rodríguez Saá, reseñó: «Lo conozco a Javier desde que tenía 15 años. Hoy, 22 años después, poder darle este reconocimiento me llena de emoción, no tanto por el premio, sino porque Javier nunca perdió sus valores, su humildad, su arraigo por su ciudad natal de San Lorenzo, provincia de Santa Fe».

«Javier siempre levantó nuestra bandera con hechos, no con palabras. En ese sentido, este no es un premio de Rodríguez Saá, ni de Sergio Massa, ni de la Cámara de Diputados: este es un premio del pueblo argentino», agregó el ex legislador.

Mascherano nació en San Lorenzo, Santa Fe, el 8 de junio de 1984; se desempeñó en la selección como volante central (o defensor central) y su último equipo fue Estudiantes de La Plata. Jugó en la Selección desde 2003 hasta 2018. Fue el capitán entre 2008 y 2011.

La «Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi» constituye el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados de la Nación a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que realcen los valores democráticos y republicanos.

El último en recibir esta distinción que entrega la Cámara baja -en abril pasado- fue el cantante y compositor Jairo, en reconocimiento a sus más de 50 años de trayectoria; «su aporte a la cultura nacional y su compromiso y defensa de los valores democráticos y republicanos».