La agresión a Milei durante la caravana en Lomas de Zamora

El presidente Javier Milei tuvo este miércoles una accidentada caravana en Lomas de Zamora, donde se dirigió para presentar a los candidatos para las elecciones bonaerenses y nacionales.
Mientras era llevado en la caja de una camioneta, personas que se encontraban al costado de la avenida Hipólito Yrigoyen le arrojaron proyectiles. Incluso, en el momento de mayor tensión, José Luis Espert tuvo que ser evacuado y sacado en una moto.
Una persona lanzó una piedra contra el presidente Javier Milei durante su caravana en Lomas de Zamora
Un custodio armado acompaña a Milei en la caravana por Lomas de Zamora. Foto Juano Tesone
La Policía Federal intenta resguardar a Javier Milei en la caravana por Lomas de Zamora. Foto Juano Tesone