La agenda de TV del sábado: Fórmula 1 en Arabia, Independiente en la Copa Argentina, Top 13, argentinos en el rugby francés, Masters 1000 de Miami y NBA

La actividad deportiva del día en las pantallas

Un sábado distinto presenta el menú deportivo en televisión, con algo de fútbol internacional y poco local. Pero habrá bastante actividad en rugby, automovilismo, tenis y básquetbol.

La Fórmula 1 se llevará el grueso de la atención en la mañana, no tanto por los entrenamientos del Gran Premio de Arabia Saudita, sino más bien por la posibilidad de que haya nuevos ataques de rebeldes hutíes con misiles cerca del circuito de Jeddah. Luego tendrá lugar la prueba de clasificación, siempre que se mantenga el programa original.

El rugby tendrá mucha competencia, tanto en el país como en el exterior. El Top 13 de la URBA ofrecerá un clásico, CUBA vs. SIC, que enfrentará a los finalistas de 2021, y el debut de CASI, como visitante de San Luis, entre otros encuentros. En el Top 14, de Francia, habrá varios argentinos en escena: Toulon, que cuenta con Facundo Isa, se medirá con Clermont, que tiene a Tomás Lavanini, y Stade Français, integrado por Nicolás Sánchez y Marcos Kremer y entrenado por Gonzalo Quesada, se enfrentará con Bordeaux Bègles, el equipo de Guido Petti Pagadizábal y Santiago Cordero.

El tenis ofrecerá varios encuentros de la segunda rueda del Masters 1000 de Miami, y el básquetbol, un par de partidos de NBA y algo de Liga Nacional. Y el fútbol entregará, en el ámbito doméstico, un cruce de Copa Argentina: Independiente vs. Central Norte, de Salta. Y en el exterior, varios amistosos entre seleccionados; los televisados serán Croacia vs. Eslovenia, España vs. Albania, Alemania vs. Israel y Países Bajos vs. Dinamarca.

La televisación del sábado 26

FÚTBOL

Amistosos

11 Croacia vs. Eslovenia. DirecTV Sports

Croacia vs. Eslovenia. DirecTV Sports 15.45 España vs. Albania. DirecTV Sports

España vs. Albania. DirecTV Sports 16.45 Alemania vs. Israel. DirecTV Sports

Alemania vs. Israel. DirecTV Sports 16.45 Países Bajos vs. Dinamarca. DirecTV Sports

Copa Argentina

20 Independiente vs. Central Norte (S). TyC Sports

Primera B

14 Acassuso vs. Comunicaciones. TyC Sports

AUTOMOVILISMO

Fórmula 2

9.30 Carrera sprint del Gran Premio de Arabia Saudita. ESPN

Fórmula 1

11 Gran Premio de Arabia Saudita. La práctica 3. ESPN en Star+

Gran Premio de Arabia Saudita. La práctica 3. ESPN en Star+ 14 Gran Premio de Arabia Saudita. La prueba de clasificación. ESPN en Star+

TENIS

12 El ATP Masters 1000 de Miami. La segunda rueda. ESPN 2

El ATP Masters 1000 de Miami. La segunda rueda. ESPN 2 20 El ATP Masters 1000 de Miami. La segunda etapa. ESPN 2

RUGBY

Top 14

11 Toulon vs. Clermont. ESPN 3

Toulon vs. Clermont. ESPN 3 17 Stade Français vs. Bordeaux. ESPN en Star+

Premiership

12 Saracens vs. Bristol. ESPN en Star+

Top 13 de la URBA

15.30 Newman vs. Buenos Aires. ESPN 3

Newman vs. Buenos Aires. ESPN 3 15.30 CUBA vs. SIC. ESPN en Star+

CUBA vs. SIC. ESPN en Star+ 15.30 Pucará vs. Alumni. ESPN en Star+

Pucará vs. Alumni. ESPN en Star+ 15.30 San Luis vs. CASI. ESPN en Star+

San Luis vs. CASI. ESPN en Star+ 15.30 Belgrano vs. Atlético del Rosario. ESPN en Star+

Belgrano vs. Atlético del Rosario. ESPN en Star+ 15.30 Los Tilos vs. Regatas Bella Vista. ESPN en Star+

Superliga Americana

17 Cafeteros Pro vs. Cobras Brasil XV. ESPN Extra

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

11 Obras Sanitarias vs. Gimnasia y Esgrima. TyC Sports

NBA

21 Miami Heat vs. Brooklyn Nets. ESPN 3

Miami Heat vs. Brooklyn Nets. ESPN 3 21 Cleveland Cavaliers vs. Chicago Bulls. ESPN en Star+

HOCKEY

Pro League femenina

10 Alemania vs. Estados Unidos. ESPN en Star+

Pro League masculina