La aclaración de Jorge Rial sobre su regreso a Argenzuela

El conductor salió al cruce de rumores tras su visita a su programa que hablaban de un regreso a tiempo completo.

Jorge Rial pasó de visita este viernes por Argenzuela, su programa , por primera vez después de haber luchado por su vida en Colombia por problemas cardíacos. Tras esta visita, la panelista Estefi Berardi afirmó en Twitter: “Jorge Rial volvió a Argenzuela”.

Ante este mensaje, Jorge Rial salió a aclarar inmediatamente: “Pase a saludar. Todavía no vuelvo”.

La visita de Jorge Rial

Jorge Rial regresó de visita a Argenzuela y contó cómo sobrellevó el episodio cardíaco, que lo tomó por sorpresa durante su estadía en Colombia. «Yo estuve del otro lado y acá estoy de vuelta. Estoy feliz de estar acá en el mundo», sostuvo en su programa,.

«Perdón por la voz, pero tuve un caño puesto durante 14 horas», explicó a sus compañeros y televidentes por la forma en que hablaba, y recordó el día que estuvo muerto por casi diez minutos. «Yo sentí un dolor en el pecho que en mi vida había sentido, pero yo soy muy cabeza dura y no le doy bola a eso. A los 15 minutos me fui a bañar porque tengo una vieja frase de mi viejo que dice ‘no hay nada que una buena ducha de agua caliente que no cure’, ese dolor no pasó y era más de lo que yo creía», contó.