Kreplak: «La cobertura de una sola dosis de la vacuna nunca se pierde, no tiene fecha de vencimiento»

El viceministro de Salud bonaerense explicó que la evidencia científica muestra que la eficacia de la vacuna más allá de los tres meses de la primera dosis es muy bueno.

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, precisó este jueves que la cobertura alcanzada con una sola dosis de la vacuna contra el coronavirus «nunca se pierde» y «no tiene fecha de vencimiento», más allá de que la segunda aplicación se haga meses después.

«Nunca se pierde la primera vacuna si la segunda dosis llega después, no tiene fecha de vencimiento», dijo hoy el viceministro .

El funcionario explicó que «si en vez de aplicarse a los tres meses se hace a los tres y medio, se sabe que es superior el nivel de defensas que a las cuatro semanas».

En ese sentido, detalló que «es posible que también al quinto mes sea bueno, ya que las investigaciones se están haciendo a medida que transcurre la campaña de vacunación, se va viendo que la eficacia sigue».

El sanitarista recordó que en la provincia hay alrededor de 600 centros de vacunación y cada uno tiene fijados turnos, e informó que otorgaron «más de 5 mil turnos entre hoy y mañana» para continuar con la campaña de vacunación.

En cuanto al rol de la provincia de Buenos Aires en la compra de vacunas contra el Covid-19, precisó: «Siempre fuimos a buscar la compra de vacunas, y todas las cosas que conseguimos, lo hablamos con el Gobierno nacional, lo hemos hecho con todos los laboratorios desde el principio y después ayudamos y colaboramos».

Además, destacó el «trabajo enorme» del Ministerio de Salud de la Nación al poder «concretar las compras».

De todos modos, destacó que para que la provincia pueda comprar vacunas, antes es necesario «adaptar la normativa» vigente y para eso se requiere la aprobación del proyecto de ley presentado por el Gobierno bonaerense en la Legislatura para autorizar compras a nivel provincial.

Al ser consultado sobre la intención que hizo pública el entrenador Matías Almeyda, quien reside en Estados Unidos, acerca de comprar y distribuir vacunas en el distrito de Azul, donde es oriundo, dijo que ese país «tiene prohibida la exportación de vacunas, no se puede, y con el Gobierno no habló nadie, en el municipio nadie sabia nada».

«Nosotros hemos tenido casos de personas que nos dicen que tienen contactos para traer vacunas, y los laboratorios después han desmentido eso, no hay intermediarios, solo son intentos, pero cuando uno habla con los laboratorios no es así, tienen todos las ventas hechas. Debe de haber algún malentendido, hablamos con todos los laboratorios pero no hacen eso», sentenció.

Por otro lado, indicó que si bien los países productores de vacunas ya tienen colocadas sus producciones para el resto del año, aún no es claro sobre lo que sucederá en 2021 y si será necesario volver a vacunar. «Hay que estar preparados, el Gobierno nacional fue previsor y fuimos uno de los primeros países en iniciar negociaciones por las vacunas», señaló.