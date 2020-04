Kim Jong Un: filtran imágenes de su supuesta muerte

Las fotos filtradas del «funeral» de Kim Jong Un podrían ser FALSAS; se cree que en realidad pertenece a su padre Kim Jon IL

Kim Jong-Un, líder de Corea del Norte, podría estar muerto o al menos eso es lo que reporta la HKSTV canal de televisión en Hong Kong, China, lo que desató una nueva ola de rumores sobre el fallecimiento del militar y político.

HKSTV Hong Kong Satellite Television says North Korea leader kim jong un is dead. No US confirm at this point.

— Adam Housley (@adamhousley) April 25, 2020