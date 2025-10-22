Kicillof, en modo campaña contra Milei: «Nos tiene hace dos años cruzando el desierto y le da anchoas a la gente»

A cuatro días de las elecciones nacionales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a criticar la gestión de Javier Milei y advirtió que en los próximos meses el Gobierno nacional comenzará con la «motosierra profunda». «Milei nos tiene hace dos años cruzando el desierto y le da anchoas a la gente», expresó el gobernador.

En ese sentido, señaló que «la industria está parada» y en la provincia de Buenos Aires «hay desesperación por lo que va a pasar este verano».

«La macro de Milei le viene bárbaro a J.P. Morgan, pero no al hotel de la Costa, al que produce, la guita no alcanza. La gente no llega a fin de mes y se endeuda con la tarjeta», lamentó en una entrevista radial con Delta FM.

Al respecto, denunció que desde el Gobierno «están convirtiendo al ministerio de Economía en una mesa de dinero» porque los funcionarios «están más vinculados a la timba que a la cuestión real de cuánto sale la leche».

En esa misma línea, cuestionó el acuerdo del Gobierno nacional con Estados Unidos y marcó: «El Tesoro norteamericano no es una asociación de beneficencia». Asimismo, se refirió a las recientes declaraciones de Donald Trump, donde dijo que «Argentina se está muriendo» y adelantó intenciones de ampliar el cupo de importación de carne argentina.

«Trump dice ‘vamos a comprar carne argentina’, sube 8% la carne en las carnicerías, después un funcionario de Trump dice que no van a comprar porque tiene aftosa pero acá la carne no vuelve a bajar. Es una doble desgracia para los argentinos», denunció y enumeró medios de comunicación internacionales que criticaron el acuerdo, como la agencia Bloomberg y el Financial Times.

Por otra parte, cuestionó la reforma laboral que quiere aplicar el Gobierno nacional tras el cambio de legisladores en el Congreso. De acuerdo con el gobernador, la medida buscará «eliminar el derecho a vacaciones, establecer una jornada de 13 horas de trabajo, con aguinaldo a discutir, sin respaldo si te despiden».

«Una parte importante de trabajadores están en negro, 40% no tiene contrato laboral, ¿ganan mejor? Mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces quieren sacarle derechos a los que tienen en vez de darle mas cobertura a los que no tienen», criticó Kicillof.

Además, señaló que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos «entró al Estado el año que yo nací, 1971, y de ahí no paró nunca, ha pasado por todos los signos políticos, como (Patricia) Bullrich. ¿Más casta que (Luis) Caputo? Se le multiplicó la fortuna».

«La leona, el león, el gato. Venimos en un camino de felinos poco eficaces», señaló en referencia a María Eugenia Vidal, Javier Milei y Mauricio Macri, respectivamente.

Y se diferenció de la gestión nacional: «No mentimos, mejor que decir es hacer, no insultamos, no andamos a los gritos, no hacemos papelones. Yo tengo un montón de hobbies pero no le pido a la gente que me vea en un escenario», dijo respecto del show de Milei en el Movistar Arena.

Por otro lado, destacó el triunfo electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires en septiembre y defendió su decisión de desdoblar las elecciones locales de las nacionales: «Hoy todo el mundo está preocupado por cómo votar con la Boleta Única de Papel, imaginate si eran dos urnas».

«Lo de septiembre fue una sorpresa porque las encuestas nos daban perdedores. La sociedad valoró a un gobierno, con las limitaciones que tiene provincia de Buenos Aires», expresó.