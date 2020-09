Karina La Princesita recibió duras críticas sobre su cuerpo y respondió con mucha altura

La jurado del Cantando 2020 compartió un mensaje de aceptación y reflexión sobre las agresiones en las redes.

Hace varios meses que Karina La Princesita comenzó a utilizar sus redes sociales para enviar distintos mensajes reflexionando sobre los mensajes de odio que algunas personas dejan en sus redes sociales. La cantante siempre contó del bullying que sufrió en diferentes etapas de su vida y lo que le costó superarlo.

Este martes, la jurado del Cantando 2020 hizo una publicación en su cuenta de Instagram con un profundo mensaje de aceptación y reflexión debido a que leyó algunos comentarios muy agresivos hacia su físico. Esto generó que muchas personas le brinden su apoyo y repudien lo sucedido.

“Les vengo a dejar un mj sobre la aceptación… Ayer entré a ver los mensajes de una publicación mía en el insta de @eltrecetv Hacía bastante tiempo, no leía tantos mensajes agresivos hacia mi y mi cuerpo. GORDA DE MIERDA, CHANCHA, VACA, NO TENES EDAD PARA SHORT NI PARA ESE PEINADO, ESTÁ CHANCHA PERO TODAVÍA SIRVE PARA DARLE, RIDÍCULA, TENDRÍA QUE BAJAR 10 KILOS PARA USAR ESA ROPA, FLOJA ANCHA Y PLANA, TENES MUCHA GRASA EN LAS PIERNAS PARA USAR SHORT…”, puso Karina tras mirar la reacción de los usuario.

Y agregó: “Y si bien antes me generaba mucho dolor y hasta pasé años de depresión por estos comentarios, quería compartir que los leí y que no me dolieron. Y en serio creí que eso nunca iba a pasar. No sentí inseguridad, no sentí dolor ni me puse a llorar como me pasaba antes. Los leí uno por uno y no sentí nada. Y es un gran motivo para festejar xq creí que nunca me iba a pasar. Por eso lo comparto y me rio xq ya no duele. Y a vos, que pasas por lo mismo te vengo a dar un mj de esperanza, “es real que en algún momento deja de doler”. También incentivarte, así como hago yo, a andar por la vida segura, teniendo kilos de más o de menos. Haciéndote el peinado y el make up que te divierta y se te cante hacerte… que lo lleves sintiéndote una DIOSA ASÍ COMO ME SIENTO YO. Me amo, me gusto y me creo mil… Cuando aprendes a amarte y a priorizarte, la opinión sobre los cuerpos, de los demás hacia vos pasa a un segundo plano”.

Por último, enfatizó: “Usá lo que quieras y que nadie te reprima con sus comentarios. Y si te queres reír entrá y mirá sus fotos de perfil y entenderás el por qué! Tenes mucha grasa en las piernas, no te podes poner short . En el culo también tengo mucha grasa y no sabes cómo espero el verano para mostrarlo por toda la ciudad… gracias por hacerme así de fuerte Los abrazo”.