Karina Gao hizo llorar a todos en PH por su video despedida

La cocinera Karina Gao contó la historia de su internación por coronavirus y provocó que a todos los invitados se le cayeran las lágrimas.

Karina Gao estuvo al borde de la muerte por el coronavirus. “Siempre pensé que como era súper sana en unos días iba a estar bien”, relató en Podemos Hablar.

“Lo tomé con humor. Me aislé en una habitación en el fondo de casa y dije: ‘Netflix y vacaciones’. Tenía fiebre cada tanto, estuve estable unos cuatro o cinco días y por las dudas me internaron. Hice la valija, metí chocolates y hasta una máscara facial”, narró sobre los primeros días hasta que su cuadro se complicó.

Al ver que no saturaba con normalidad, fue intubada: «Los médicos dijeron que me iban a poner en coma. Fue un baldazo de agua fría. Fue el momento de más miedo que tuve Sentía que no me iba a despertar del coma. Le mande un mensaje a Nacho, mi obstetra, y le pedí que cuide a mi bebé. Yo me estaba despidiendo de todos».

«Quería dejar un video para mis hijos para cuando vayan a primaria, cuando se casen… grabé uno solo general y les pedí perdón porque no los iba a poder acompañar en la vida. Tenían suerte del papá que les tocó y a él le dije que rehaga su vida porque es joven. Lo que más me costó fue despedirme de mis papás porque para los chinos vos sos la jubilación de tus viejos. Los videos los tengo todavía, pero no los miré y ni se si lo a mirar”, cerró ante las lágrimas de todos.