Julieta Prandi sufrió un terrible accidente de tránsito en Palermo: cómo se encuentra ahora

Testigos del incidente ocurrido en Palermo afirmaron que el auto de la conductora quedó destrozado y que ella necesitó atención médica en el Hospital Fernández.

Julieta Prandi confirmó este viernes que sufrió un aparatoso accidente de tránsito cuando manejaba por la bajada de Sarmiento y Lugones, en el barrio porteño de Palermo. La primera noticia sobre el episodio se dio en la televisión y, luego, la conductora salió a aclarar los tantos.

«Fue un choque muy fuerte. Me dicen que el auto de ella quedó totalmente destruido y que el SAME la llevó al Hospital Fernández», comentó este viernes Damián Rojo en el programa «A la tarde».

«Fue un choque en cadena de tres vehículos y su auto quedó en el medio», agregó Augusto Tartúfoli, su compañero de programa.

Afortunadamente para la conductora, el paso por el Hospital Fernández fue más por protocolo que otra cosa. De hecho, la modelo se encargó de aclarar lo sucedido en sus redes sociales.

«Debido a los trascendidos desmedidos quiero aclarar que estoy perfectamente bien y en mi casa. No estoy internada. Sí, me chocaron», aclaró Prandi en sus redes sociales al cabo de unas horas.

«El Same por protocolo nos trasladó a mí y a la otra parte para controlarnos. Sobretodo por la mujer que me chocó que se llevó la peor parte», explicó la rubia sin dar más detalles para no atraer demasiada atención a la salud de un persona privada.