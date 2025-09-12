Jujuy y Guizhou firmaron la Adenda de Cooperación 2025-2028

Sadir enfatizó que los años de cooperación con Guizhou “fueron muy fructíferos” y por esta razón “es un gusto renovar este compromiso”.

Precisó que “nos relacionamos en materia educativa, turística y económica, especialmente con inversiones de la empresa CNGR que cree en Jujuy y su potencial, además de ser muy cercana a nuestras comunidades”.

“Hablamos de inversiones superiores a 250.000.000 de dólares en exploraciones mineras que se traducen en trabajo directo para los jujeños y desarrollo para la cadena de proveedores”, completó.

Asimismo, reafirmó su decisión de “hacer todo lo necesario para que esta relación se fortalezca y sea puerta de acceso para otras empresas a las que garantizamos toda nuestra colaboración”.

Recalcó que “de los convenios firmados también participan las comunidades y esto demuestra la apertura y el respeto hacia ellas”.

“Sigamos juntos, como provincias hermanadas”, finalizó el gobernador.

Wu Qiang, a su turno, indicó que “Jujuy tiene recursos turísticos en sus paisajes, su cultura y su historia reconocidos mundialmente, al igual que Guizhou” y agregó que son propuestas que “invitan a profundizar la cooperación en esta área”.

También se pronunció a favor de “motorizar el intercambio cultural, comercial y deportivo con el fútbol, ampliando la cooperación y afianzando los lazos de amistad”.

“Aunque hay una distancia geográfica de 20.000 Km, la relación Jujuy – Guizhou es muy cercana”, indicó.