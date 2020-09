JUJUY NO VALIDA USURPACIONES Y GARANTIZA EL SISTEMA DE ACCESO LEGAL A LA TIERRA FISCAL

Ante recientes intentos de usurpaciones, Humberto García, titular de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda del Ministerio de Infraestructura, expresó el análisis desde la política pública que hace casi 5 años instaló el sistema de sorteos de Jujuy Hábitat como acceso a la tierra para familias sin propiedades, reiteró que la inscripción al mismo se encuentra abierto de modo permanente, y anticipó próximos sorteos.

“Como Estado debemos garantizar el cumplimiento de la ley y no vamos a permitir usurpaciones porque hay muchas personas que necesitan una solución y para ellas trabajamos con una política de acceso a la tierra único en la historia de Jujuy, que además garantiza calidad de vida, brindando infraestructura de servicios, espacio público ordenado y condiciones para el desarrollo urbano”, enmarcó el funcionario, y señaló que la organización de usurpaciones es promovida por personas con intereses en negocios inmobiliarios que utilizan la necesidad de la gente para luego quedarse con lotes para venderlos. “Al promover el delito, estas personas gestionan lo contrario a ser solidarios en un momento en que necesitamos serlo sobre todo con la tarea de los trabajadores de Seguridad y Salud especialmente, y también vulneran la responsabilidad social en un contexto de pandemia que nos golpea a todos”, sumó.

García explicó que “reconocemos el déficit habitacional de la provincia y del país”, y recordó que en Jujuy “hace 4 años y 9 meses que el acceso a la tierra es con transparencia y equidad total, mediante sorteos, y así accedieron más de 2.000 familias a soluciones habitacionales, sólo en lo que respecta al trabajo de Ordenamiento Territorial y Vivienda”. “Seguramente no es con los tiempos que la gente quizás requiere, porque no es un tema que se resuelve de un día para el otro sino un proceso en el que primero compramos la tierra, luego planificamos delimitando lotes, les ponemos servicios, abrimos el periodo de postulación, realizamos el sorteo y cotejamos situaciones para el cumplimiento de los requisitos del Régimen de Tierras Fiscales”, detalló sobre el programa Jujuy Hábitat, que instaló el Sistema de Transparencia para la Adjudicación de lotes fiscales –mediante sorteos públicos- en la provincia.

Sobre los recientes intentos de usurpaciones, el secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda indicó que están las gestiones para que no pueda ser beneficiario/a de un lote fiscal quien tenga antecedentes de usurpación, como también que el Juzgado Contravencional prevé sanciones para tales casos y que se tiene en cuenta además el contexto que obliga al aislamiento social y la adopción de medidas preventivas ante la pandemia.

“No permitimos situaciones de toma de tierras ya que configuran el delito de usurpación y porque hay miles de familias que esperan en el marco de la ley”. “Hay mucha gente a la que le hace falta un lote y es utilizada por personas que organizan descaradamente las tomas por redes sociales, proponiendo cometer delito; atrás, de fondo, hay negocios de unas pocas personas que organizan esto y luego se quedan con lotes y los venden; utilizan a la gente que realmente tiene necesidad, que es a la que nosotros venimos ayudando con acceso legal a la tierra, en un procesos único en la historia de Jujuy”, sostuvo García, quien expuso también que desde la Secretaría pudieron advertir que “muchas personas que se organizan para tomar lotes en una ciudad también lo hacen en otras ciudades, confirmando el negocio que pretenden”. “A eso no lo vamos a permitir, porque somos el Estado y debemos garantizar el cumplimiento de la ley y porque hay muchas personas que sí necesitan esa solución y junto a ellas venimos construyendo un sistema igualitario y transparente que toda la ciudadanía de Jujuy puede conocer”, aseguró.

Continuidad de Jujuy Hábitat

El secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda recordó que la inscripción al Programa está abierta de modo permanente, y que la ciudadanía puede informarse consultando vía mensaje de texto de WhatsApp al teléfono celular 388-5853388 o pedir turnos a los teléfonos fijos (0388) 4312780 y 4312788.

“Tenemos planificados dos próximos sorteos en capital hasta fin de año y esperamos concretar también otros en Susques, Perico, Monterrico y Calilegua, como todo lo que el contexto nos permita sanitario nos permita en cuanto a avanzar con obras”, anticipó García, e informó que los lotes que se sortearán en este año son propiedad del Estado provincial.

Por último, el funcionario expresó que “estamos hablando con Nación para ver si podemos hacer compra de más tierras, y tenemos siempre como premisa considerar condiciones que se necesitan para la urbanización, como escolaridad, acceso a las rutas, al transporte, etc.; no vamos a hacer cosas que no correspondan”.