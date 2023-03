Y en igual sentido, agregó: «Uno en internet se somete a diferentes situaciones, y por ahí las infancias y adolescencias no tienen presente que internet no garantiza el derecho al olvido, porque cuando alguien sube un material queda para siempre y uno no sabe el impacto que pueda tener. Por ello, creo que más que prohibir hay que enseñar buenas prácticas de cómo utilizar el teléfono, la computadora, las redes, para cuidarse y cuidar de los otros”.

Además, Garlatti mencionó que “al no haber controles estrictos en las plataformas, las infancias y adolescencias menores de 18 años acceden ya sea en los hogares o fuera de ellos mediante dispositivos de amigos o con celulares y en las redes hay muchas personas adultas que las captan haciéndose pasar por alguien de su edad, cometiendo el delito de grooming. Por ello, es importante estar atentos, ser responsables en el cuidado especial de los niños, niñas y adolescentes sin juzgar, yendo desde la empatía que permiten que puedan expresarse, contar la experiencia y así podremos ayudar”.

Cabe recordar que desde diciembre de 2013 el Código Penal establece que el grooming es un delito que puede tener una pena de prisión de 6 meses a 4 años.

También estuvieron presentes durante la reunión el director provincial de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, Maximiliano Danert; Malena Sartoretto; y el equipo de Faro Digital.