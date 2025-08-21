Jujuy afianza vínculo comercial con ZOFRI Iquique

Sobre la importancia del Corredor Bioceánico, Sadir sostuvo que “es una gran oportunidad para que las empresas jujeñas puedan llegar a mercados internacionales”, ratificando en ese sentido “el desafío de acompañar y brindar herramientas, inversiones y así generar oportunidades”. “Jujuy tiene una posición privilegiada”, manifestó, por lo cual “desde la provincia tenemos la firme convicción de “acompañar el desarrollo de las empresas locales para abrir sus posibilidades al mundo, generar más actividad económica y productiva, más turismo y mayores oportunidades para la inversión y generación de trabajo genuino”.

Recordó que en octubre se realizará en nuestra provincia una reunión con todos los actores parte del Corredor Bioceánico, la que “será una excelente oportunidad para facilitar múltiples mesas de negocios y alianzas”.