Jugadores de Vélez imputados por abuso: por qué Sebastián Sosa sigue preso luego del fallo judicial

El arquero es considerado por la Justicia como “partícipe secundario” del abuso sexual ocurrido en Tucumán y puede seguir el juicio en libertad, pero continúa detenido junto a sus compañeros.

En el marco del juicio que se les sigue a cuatro jugadores de Vélez acusados de abuso sexual en Tucumán, la jueza Eliana Gómez Moreira resolvió que José Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio deberán cumplir con arresto domiciliario durante 90 días.

En tanto, el arquero Sebastián Sosa puede quedar en libertad, al considerárselo como “partícipe secundario” del grave hecho que se les imputa a sus compañeros: abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas a Cufré y Florentín, y abuso sexual con acceso carnal a Osorio.

Sin embargo, los cuatro continúan en las instalaciones del edificio de la ex Brigada de Investigaciones, en la capital tucumana, debido a que aun no cumplieron hasta el momento las medidas que estableció la magistrada.

En el caso de Sosa en particular, que podría continuar el juicio en libertad, se le impuso una caución de $50 millones y que fije un domicilio constatado para ser notificado.

Según trascendió, el futbolista todavía no pudo juntar la cantidad de dinero exigida y, además, no cumple con las garantías domiciliarias que se le exigen. No obstante, podría concluir esos trámites durante este sábado, indicó su abogado Ernesto Baaclini.

Otras restricciones que se les impuso a los cuatro imputados son no salir del país y la restricción de no acercarse a la víctima ni a sus familiares a menos de 400 metros.