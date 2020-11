Jubilaciones: Alberto Fernández prometió que si este año no le ganan a la inflación van a corregirlas

“Nadie dejó de percibir lo que correspondía”, aseguró. También señaló que con Cristina tienen diferencias, pero que están convencidos “de la importancia de la unidad”.

El presidente Alberto Fernandez inaugura un hospital en Escobar.

El presidente Alberto Fernández respondió este domingo a las críticas que se generaron tras el anuncio del aumento del 5% para las jubilaciones a partir de diciembre y se mostró confiado en que le ganarán a la inflación anual, que estimó en el 34%. No obstante, prometió: “si no es así tendremos que corregirlo”.

Uno de los mayores cuestionamientos a los decretos determinados este año para los aumentos de las jubilaciones es que de haberse mantenido la fórmula establecida durante el Gobierno de Mauricio Macri, las jubilaciones hubieran aumentado 42%, por determinarse sobre la inflación pasada.

Al respecto, descartó que se trate de un recorte, pero alertó que “tenemos que hacer sostenible aquello que proponemos”. “Yo no lo llamaría recorte, porque ningún jubilado dejó de percibir lo que tenía que percibir. El recorte es hacer que te quedes con menos y eso no pasó con ningún jubilado”, remarcó Fernández en una entrevista con NetTV.

Pero esa no es la única crítica, también se cuestiona que se volvió a achatar las escalas de las jubilaciones, por otorgar mayores aumentos a los haberes mínimos. Como respuesta, el Jefe de Estado recordó que el 85% de los jubilados cobra menos $25.000 y garantizó que en ese caso “le ganan” a la inflación.

“Nos comprometimos de enero a diciembre ganarle a la inflación y le ganamos”, pero “si no es así tendremos que corregirlo”, adelantó el mandatario.

En otra parte de la entrevista, el Presidente se refirió a su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con quien aseguró tener un “cariño real”, aunque admitió que desde fines de octubre que no habla con ella.

“El problema es que están todos muy pendientes de cómo es mi vínculo con Cristina”, cuestionó Fernández, y destacó que “es una dirigente política muy importante”, a quien escucha. “Todos tenemos que ser escuchados, todos los que son partes de este espacio y yo soy el Presidente que tiene que tomar la decisión”, remarcó.

Tras reconocer que no piensan “en todo igual”, el mandatario destacó que deben “gobernar juntos”. “Lo que nunca debemos hacer es volver a tensionar las cosas hasta el punto de que las cosas se quiebren, porque el resultado es lo que pasó: Macri”, confió Fernández, pero aseguró que todos están “convencidos de la importancia de la unidad y de respetar las diferencias”.

“Descreo de los personalismos. Cuando a mi me dicen que me plante, que haga el albertismo yo digo que no. Y quiero que esta fuerza política siga funcionando más allá de Alberto, Cristina o de (Sergio) Massa”, enfatizó.

Sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Fernández reconoció que “el problema fiscal es un problema profundo”, y que la Argentina tiene también “un problema muy serio que afecta a todo es la carencia de divisas”, pero estimó que estas situaciones podrán encauzarse una vez que se renegocie la deuda con el organismo multilateral de crédito.

“Desde el día que llegamos tenemos pocos dólares en una sociedad que los demanda porque necesita importar insumos y a veces demanda para ahorrar”, reconoció el Presidente, pero aseguró que se va “poder ordenar ese tema cuando tengamos un acuerdo definitivo con el FMI”.

Al respecto, recordó que lo que la Argentina “propone es un plan a tres años” que va a permitir “despertar una confianza que todavía no hemos logrado objetivamente en los mercados”.