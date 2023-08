José Luis Perales reapareció para desmentir su muerte

El cantautor español habló desde Londres, capital del Reino Unido, para agradecer a quienes se preocuparon por su salud. «Estoy más vivo que nunca», contó.

De las muchas cosas que uno se puede enterar estando de viaje una de las más extrañas debe ser la noticia de la propia muerte. Así le pasó a José Luis Perales, quien se encuentra con su familia en Londres, capital del Reino Unido, y desde el coqueto barrio de Mayfair tuvo que desmentir su deceso.

«Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer. Ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien con muy mala idea ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España», expresó el cantautor en un video de Instagram.

«¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres!», se lee en la descripción del corto video que el cantautor español compartió este lunes con toda la buena voluntad y buen humor posibles para alguien que se ve obligado a dar señales de vida.

Perales, de 78 años, dio en 2022 una serie de shows a modo de saludo final ante su público sudamericano en una gira que fue apropiadamente llamada «Baladas para una despedida».

Desde entonces el compositor y cantante está pseudoretirado, y le dedica todo el tiempo que puede a su familia, por lo que se vio en su breve paso por Instagram.