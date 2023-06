Jimena Barón volvió a los escenarios con su «Mala Sangre Tour»

La cantante se presentó en el Teatro Ópera haciendo un repaso por todo su repertorio y emocionó a sus fans.

Este martes, Jimena Barón volvió a los escenarios para presentar su nuevo álbum y darle inicio a su gira «Mala Sangre Tour». En un Teatro Ópera agotado, la cantante brindó un increíble show de casi dos horas.

Jimena inició su show con Los Locos y lo cerró con La Cobra. La cantante se lució con su versátil voz, con sensuales looks, con jugadas coreografías y con una mega puesta en escena.

Dentro del repertorio no faltó Mi funeral, Ese Diamante, San Valentín, Cariño resentido, Oro, La Araña, Mi felicidad, La Tonta, Corazón de cemento, Dos corazones, ADN, Flor de involución y Ya no te extraño, entre otros de sus exitosos clásicos.

La cantante generó un clima muy emotivo cuando hizo subir a su hijo Momo al escenario para cantar juntos «Mi felicidad».

Además, enloqueció a sus fans cuando lanzó una picante frase a Gianinna Maradona antes de cantar La Araña, sencillo con el que lanzó su nuevo álbum.

«Les quiero agradecer muchísimo. Hace 4 años que hacíamos acá un show de La Cobra, que no sabíamos que iba a ser el último. Es muy fuerte para mí. Por eso pedí que la vuelta con Mala Sangre sea en el Ópera porque acá quedamos, sin saber que no íbamos volver por la pandemia y por la vida», dijo la artista, conmovida.

«Este disco me llevó mucho tiempo. Yo también esperé cuatro años por esto. Y les agradezco muchísimo porque es un disco con el que di un volantazo grande musicalmente. Me fui muy fiel a mí misma. Yo tenía muchas ganas de hacer esto y de traer ahora esto al escenario, que es un show diferente, con historias, con hombres, con estos fantasmas de mi vida que me hacen la mujer que soy hoy», continuó.

Sumida en llanto, mientras recibía una potente ovación del público, Jimena agregó: «Les quiero agradecer de corazón porque en algún momento pensé que no me iba a volver a pasar esto. Así que es realmente el doble de emoción».

«Y si yo les puedo decir que se animen y que nunca duden en ser honestos y fieles con ustedes primero que lo hagan siempre… Yo, sobre todo, siempre voy a tener un cariño especial por las mujeres, por las mujeres solas, con chicos. Somos invencibles. Somos realmente invencibles. Me lo dijo Momo y me lo tatué. Así lo creo y así voy por la vida», expresó.

«Los amo con el corazón. Es uno de los días más felices de mi vida y, honestamente, había pensado que ya se me había terminado esto. Gracias de corazón», finalizó Jimena Barón, lista para volver a salir a escena el 14 de junio en el Ópera.