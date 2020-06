Jésica Cirio, sobre Insaurralde: “Es la primera mañana que lo escuché bien”

La conductora de Morfi, todos a la mesa, contó que su marido evoluciona bien luego del tratamiento con plasma de pacientes recuperados.

Martín Insaurralde evoluciona favorablemente luego de recibir tratamiento con plasma para el coronavirus, contó este domingo Jésica Cirio en Morfi, todos a la mesa.

“Esta es la primera mañana que lo escuché bien, se despertó my bien, pasó la noche sin fiebre, contento porque pudo dormir, pudo pasar la noche bien, se durmió a la una. Eso me llenó de alegría, de emoción, me puso muy contenta. Un hijo fue hasta la puerta de la clínica y le llevó una foto de todos. Todos desde nuestro lugar tratamos de hacerle pequeñas sorpresitas así que lo vi muy bien”, aseguró la conductora, emocionada.

Sobre el Día del Padre a la distancia, Cirio detalló que con Chloe se pasaron la tarde haciendo cartelitos para él. “Se los mandamos al teléfono hoy muy tempranito”, aseguró. En Instagram, la conductora también mostró el momento creativo y lleno de amor para el intendente de Lomas de Zamora.

“Hoy nos toca un día del padre diferente, extrañándote mucho y contando los días para que estés con nosotras de nuevo. A pesar de la distancia, estamos más juntos que nunca y eso solo nos hace más fuertes! Chloe tiene el papá más valiente del mundo, por eso estoy segura de que muy pronto todo esto va a ser solo un recuerdo! Feliz día mi amor, te amamos”, le escribió.