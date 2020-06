Jésica Cirio dio una opinión errónea sobre el contagio de Covid 19 y fue corregida al aire

El doctor Jorge Tartaglione aclaró por qué Cirio no era inmune a la enfermedad, aunque su marido no la haya contagiado.

Jésica Cirio charló durante varios minutos con Gerardo Rozín y el doctor Jorge Tartaglione sobre la confirmación de contagio de coronavirus de su marido Martín Insaurralde y contó que a pesar de haber tenido con el funcionario, el test no había resultado positivo.

“Me dio negativo, no sé si es porque tengo las defensas altas, pero siempre estuvimos los dos, los momentos que tuvimos la charla. ¿Puede ser que tenga elevado mi sistema inmune o mis defensas, o tampoco?”, se preguntó. Tartaglione explicó que el test es una foto del día, y que hay que estar atenta a los síntomas que se puedan presentar durante la cuarentena de 14 días.

Más tarde, Cirio agregó: “Creo que sí tiene que ver con que uno lleve una vida saludable, se mueva un poco en la casa… Yo me suplemento un montón, tomo mucha cantidad de suplementos porque así me aconsejan, y porque entreno y tomo minerales para mantener mi inmunidad alta. Puede que sea positivo o no pero todo lo que podamos colaborar con esto, ayuda, como vitamina c, minerales hidratados, alimentarse bien, yo me alimento de una manera super sana”.

Si bien ella brindó una opinión y luego preguntó si esto era correcto, el médico dejó en claro que a pesar de todo eso, un paciente podía infectarse igual.

“No estoy de acuerdo. No hay evidencia científica de ningún tipo respecto a que si te suplementás con algo no te contagiás. Lo que hace que sea tremenda deportista es que va a tener su corazón sano y evitarse de contar muchas enfermedades. Pero no hay evidencia científica”, manifestó, y Cirio aclaró: “Yo lo hago por las dudas, no lo hago hoy”.