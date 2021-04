JERUSALEMA: ¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE ESTA CANCIÓN?

El himno de esperanza de los cinco continentes para unir nuestras fuerzas y vencer de una vez la pandemia del Coronavirus tiene un nombre y se llama Jerusalema. Esta canción, que consiguió ser Número 1 en la LISTA 40, proviene de Sudáfrica pero se ha convertido en uno de los últimos hit mundiales. Master KG y Nomcebo ha sido un éxito tan fulgurante promovido por aplicaciones como TikTok que nadie ha podido resistirse a los ritmos afrobeat de Jerusalema.

Un éxito mundial de una canción hecha en Sudáfrica por este reputado productor africano y la cantante de nuevo góspel Nomcebo. La Macarena, Gangnam Style, Despacito o Jerusalema son el ejemplo de que la música va más allá de los idiomas. El primer tema escrito en zulú que llega al número 1 de LOS40. Tal es el ímpetu en torno a esta melodía, que el futbolista Cristiano Ronaldo utilizó este sencillo para el vídeo de una fiesta que celebró junto a su pareja y amigos.

La canción acumula más de 209 millones de reproducciones en Youtube, es el tema más buscado en Shazam del último mes y hay miles y miles de vídeos de TikTok e Instagram con la coreografía de la canción bajo el hashtag #JerusalemaChallenge y es que esta canción ha unido a todo el mundo en un mismo ritmo. Pero, ¿De dónde ha salido esta canción? Toda la información acerca de este tema aquí.

¿Qué quiere decir Jerusalema?

Master KG y Nomcebo son los creadores de un éxito que no entiende de fronteras. Ellos cantaban esta canción entre amigos y, con la llegada de la pandemia del Coronavirus, se hizo popular en los hospitales de todo el mundo, donde los sanitarios la bailaban para mostrar que había esperanzas de vencer al Covid-19.

Jerusalema está escrita en idioma venda, hablado en Sudáfrica y su letra habla de Jerusalén como la ciudad celestial en la que estar en comunión con Dios. Se trata de un himno místico a la vida donde canta a la ciudad de Jerusalén como un hogar fraternal para todo el mundo. De ahí versos como «Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí». O también otros como: «Mi lugar no está aquí» «mi reino no está aquí».

Cuando Master KG ideó esta canción, supo que la única persona que podía ponerle voz era Nomcebo, fue a buscarla y en cuanto la escucharon se enamoraron de ella. Eran conscientes de que si querían que la canción tuviera proyección internacional, lo ideal sería que la escribieran en inglés. Sin embargo, ellos nunca pensaron que acabarían creando un fenómeno mundial y decidieron componerla en el idioma que más cómodos se sentían, en venda, siendo fieles a sus orígenes y raíces.

Jerusalema nació en diciembre de 2019 como una canción gospel, afro-house, compuesta por el Dj Master KG, original de Limpopo en Sudáfrica. Sin embargo, no llegó a la cumbre del éxito hasta febrero o marzo de 2020.

El nuevo significado de ‘Jerusalema’

Si bien, la letra de Jerusalema es la que es y siempre tendrá el mensaje celestial que sus creadores le quisieron dar desde el primer momento. Lo cierto es que, a medida que ha pasado el tiempo, ya no podemos hablar de una simple canción sino de un himno. Nada más y nada menos que un himno de supervivencia durante la pandemia del Coronavirus, un momento de la vida en el que se pararon los relojes y la tierra parecía que había dejado de girar.

Es una canción muy espiritual, por eso, aporta esperanzas al mundo. Es una canción sanadora y hace que la gente este feliz

El propio Master KG explicó en exclusiva a LOS40 durante la entrevista el significado que había adquirido Jerusalema: «Es una canción muy espiritual, por eso, aporta esperanzas al mundo. Es una canción sanadora y hace que la gente este feliz«, afirmó el artista.

Es solo una canción que hicimos usando nuestros propios idiomas y usando nuestras almas… siendo nosotros mismos

Todo esto ha hecho que cada habitante del planeta haya hecho suya esta canción y haya encontrado en ella una razón para seguir creyendo en el futuro y nunca rendirse aunque las fuerzas fallen. Y es que, esta canción sudafricana habla de Jerusalén como un lugar en el que estaremos en paz con lo que nos rodea, pero, a través de este tema, cada uno ha encontrado su propio Jerusalen, que es el lugar al que anhelan ir cuando la pandemia finalice.

Se a convertido en el challenge mas famoso del mundo traspasando todo tipo de fronteras.