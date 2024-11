Javier Milei viajó a Estados Unidos en busca de un acuerdo de libre comercio

El Presidente participará este viernes de una conferencia conservador en Florida y espera encontrarse con Donald Trump.

Javier Milei viajó este jueves a los Estados Unidos con el objetivo de sostener su ansiado encuentro con el electo presidente norteamericano Donald Trump y participará en la cumbre internacional conservadora (Cpac), y encontrarse a solas con el candidato triunfador de las elecciones del martes pasado serán los objetivos del “viaje relámpago”, que culminará el viernes por la noche.

El Presidente estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Gerardo Werthein. La brevedad del periplo presidencial tiene una explicación lógica en la apretada agenda que le espera: el sábado por la noche está prevista la llegada al país del presidente francés Emmanuel Macron, invitado por el gobierno libertario, con quien Milei prevé verse el domingo en la Casa Rosada.

Se espera que Javier Milei tenga un encuentro con Donald Trump en Estados Unidos

Milei fue invitado a dar un discurso el viernes, en ese encuentro de extrema derecha, donde estarán los principales aportantes de la campaña de los republicanos, y se espera que también tenga un encuentro con Trump. En la previa, Milei aseguró que está dispuesto a firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. A su regreso, en tanto, recibirá en la Argentina al presidente de Francia, Emmanuel Macron, el 18 de noviembre participará en Río de Janeiro de la cumbre del G20 y el 20 almorzará en la Quinta de Olivos con la primera ministra de Italia, Georgia Meloni. Por último, el jefe de estado anunció que viajará a China en marzo de 2025, para participar en Beijing de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Antes de subirse al avión, Milei participó del lanzamiento de la fundación Faro, que se hizo en el Yacht Club Puerto Madero. Se trata del think tank libertario detrás del que está el asesor Santiago Caputo y que será presidido por el politólogo libertario y antifeminista Agustín Laje. Previo a eso, dio una entrevista en la que dejó varias definiciones. Por ejemplo, puntualizó que, si bien durante la conversación telefónica de once minutos que tuvo el martes con Trump, no hablaron del FMI. «Lo que está claro es que el gobierno electo se siente mucho más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos y eso tiene implicancias económicas y financieras», dijo.